Máximo Quiles no defrauda las expectativas en su estreno en Lusail

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), líder y matemáticamente campeón del mundo de Moto3 2026, no ha defraudado las expectativas depositadas en él y ha sido el más rápido en la práctica oficial para el Gran Premio de Catar en el circuito de Lusail.

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Quiles ha marcado un mejor tiempo de 2:03.172 en su primera participación en el circuito catarí, por delante de los también españoles David Almansa (KTM), que acabó a 200 milésimas de segundo, y de David Muñoz (KTM), que lo hizo a 271 milésimas de segundo.

A pesar de sufrir una caída en la sesión libre matinal en su última vuelta, el ya campeón Máximo Quiles (KTM) pudo salir a la pista sin mayores consecuencias, tras lograr el mejor tiempo por la mañana con 2:04.143, no así su compatriota David Muñoz (KTM), con algunas molestias físicas a pesar de no sufrir ninguna lesión.

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El italiano Matteo Bertelle (KTM) no tuvo tanta suerte, al sufrir la fractura del dedo gordo de la mano izquierda, lo que le deja inédito para la carrera catarí y tendrá que pasar por el quirófano antes de intentar regresar en la carrera de Portugal.

Lo que sí tuvieron que afrontar todos los pilotos fue una importante bajada de las temperaturas, tanto atmosférica como del asfalto, lo que modificó sensiblemente el rendimiento de las motos, al comenzar a caer la noche sobre la pista de Lusail.

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Quien primero se acercó al registro matinal de Máximo Quiles fue David Almansa (KTM), auténtico especialista en vueltas rápidas y en rodar en solitario, que en el tercer giro ya paró el tiempo en 2:04.374, con el hispano-argentino Valentín Perrone (KTM) a 55 milésimas de segundo.

El primero en rebajar el registro matinal de Quiles fue el malasio Hakim Danish (KTM), con 2:04.278, aunque el ya campeón se instaló tras su estela, a apenas 11 milésimas de segundo, instantes después, si bien ambos acabaron siendo superados en la sexta vuelta del australiano Joel Kelso (KTM), que rodó en 2:04.150.

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Todos los pilotos afrontaban en esos minutos iniciales su primer 'time attack' para lograr una posición entre los catorce primeros, que les daba el pase directo a la segunda clasificación.

En esa pelea por las primera posiciones no tardó en inmiscuirse el español Álvaro Carpe (KTM), segundo con 2:04.267 en su séptima vuelta, mejorando sensiblemente su discreto rendimiento de la tanda libre matinal, decimoséptimo con 2:05.796.

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En esa lucha le costó meterse a un David Muñoz al que el fuerte golpe que se propinó por la mañana le pasó factura, muy dolorido tras el accidente, en el que volvió a golpearse la zona lesionada de su cadera, aunque lejos de amilanarse en su noveno giro ascendió hasta el octavo puesto (2:04.274) y ya en la última vuelta se ganó por mérito propio el tercer puesto, con un registro de 2:03.443.

Una vez más David Almansa rebajó el mejor tiempo rodando en solitario, al rodar en 2:03.660 en su novena vuelta y con constantes parciales de vuelta rápida, pero Máximo Quiles, a pesar de que le molestó el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) y perdió dos décimas en el último parcial, en su primera vez en el circuito de Lusail, batió a Almansa con un 2:03.524.

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Almansa no se amilanó y una vuelta después recuperó el liderato al rodar en 2:03.372, estableciéndose una cerrada pugna entre ambos, pues Quiles comenzó su siguiente giro con todos los parciales a ritmo de récord para batir a su rival, 2:03.172.

La tensión fue en aumento en los minutos finales, en los que todos los pilotos apretaron los dientes para intentar mejorar y meterse en la segunda clasificación, con Máximo Quiles como referente a batir.

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Nadie pudo con el tiempo de Quiles, líder de la práctica oficial con David Almansa, David Muñoz, Hakim Danish, Veda Pratama, Rico Salmela, Joel Kelso, Adrián Fernández, Eddie O'Shea, Joel Esteban, Marco Morelli, Scott Ogden, Valentín Perron y Ryusei Yamanaka en la segunda clasificación.

Se han quedado fuera y deberán disputar la primera clasificación pilotos relevantes como Álvaro Carpe o Brian Uriarte, que se juegan el subcampeonato mundial, como también Adrián Cruces, Guido Pini o Jesús Ríos. EFE

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