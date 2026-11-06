Más de 2.500 efectivos para la seguridad del Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals de la NFL

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Madrid, 6 nov (EFE).- Más de 2.500 efectivos conformarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de la liga regular de la NFL que disputarán los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals el domingo a partir de las 15:30 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Se ha coordinado un dispositivo de seguridad específico para el partido y en el encuentro se aplicará la misma política de seguridad que en cualquier partido de esta competición, aunque se juegue fuera de los Estados Unidos, lo que implica restricciones y controles diferentes a las de un partido de fútbol habitual que conllevan mayor presencia de vigilantes de seguridad y auxiliares, de ahí la dimensión del dispositivo, que roza los 2.500 integrantes.

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Por ejemplo, se seguirá la política estricta de bolsas de la NFL (NFL Bag Policy), que solo permite acceder al estadio con bolsas de plástico, vinilo o PVC transparentes o bolsos de mano pequeños.

Así, cualquier mochila, riñonera, bolso de ordenador, funda de cámara o equipaje que supere los 30 x 15 x 30 cm o no sea transparente quedará retenido en los controles.

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Los controles de seguridad e inspección de bolsas transparentes ralentizan el acceso, por lo que se recomienda a los aficionados acudir con antelación suficiente (las puertas abrirán aproximadamente dos horas antes del inicio del partido).

El operativo de seguridad, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio, estará formado por agentes de la Policía Nacional; de la Guardia Civil; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos; de la Cruz Roja, agentes de movilidad, y vigilantes y auxiliares de seguridad. EFE

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