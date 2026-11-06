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Málaga y Racing, final de necesitados

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Málaga/Santander, 6 nov (EFE).- El Málaga, en situación muy comprometida, colista con cinco puntos y sin conocer la victoria todavía, recibe este sábado en la duodécima jornada de LaLiga EA Sports en un duelo con tintes de final a un también necesitado Racing de Santander, que acumula cinco derrotas como visitante.

El equipo malagueño, a cinco puntos de la permanencia, mantiene una losa de la que es incapaz de salir, sufriendo constantes varapalos que aumentan la incertidumbre y la paralización mental de los jugadores, bloqueados y con escaso margen de mejora.

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Por el momento, el Málaga suma cinco empates, de los cuales tres han sido en La Rosaleda contra el Deportivo (1-1), Levante (0-0) y Espanyol (1-1), y dos derrotas muy crueles ante el Villarreal (1-3) y Real Sociedad (2-5).

El único aliciente con el que cuenta el conjunto blanquiazul es su afición, que puede ayudar a revertir el grave problema en el que se encuentra, aunque la trayectoria no invita al optimismo.

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El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, fue criticado por una parte de la afición después de la derrota de la undécima jornada ante el Betis (2-1) con pintadas que aparecieron en los aledaños de La Rosaleda.

Funes podría repetir el mismo sistema con cinco defensas e intentará recuperar a dos jugadores importantes e interesantes como el extremo Joaquín Muñoz y el centrocampista Pablo Martínez, al igual que el defensa Carlos Puga, que tenía algún problema físico.

Sobre la alineación, no va a diferir en exceso de la que presentó en La Cartuja, aunque podría haber algún retoque como la entrada del delantero Carlos Ruiz Chupete para que forme pareja con el goleador Adrián Niño.

Por su parte, el Racing viaja a Málaga por primera vez sin Álvaro Mantilla, que se perderá lo que resta de temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

La semana ha estado marcada por la lesión de uno de los capitanes del equipo, que se perderá lo que resta de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido ante el Real Madrid.

Precisamente, la ausencia de Mantilla abre el 'casting' para ocupar el lateral derecho, única posición que el conjunto de Santander no tiene doblada en su planificación deportiva, con Pablo Ramón e Íñigo Sainz-Maza como principales alternativas para cubrir esa demarcación.

Aunque Sainz-Maza no ha actuado como lateral derecho con el primer equipo, sí desempeñó funciones defensivas durante su etapa en las categorías inferiores del club.

Además, Pablo Ramón ya ha sido utilizado en varias ocasiones por José Alberto López como lateral, lo que permitiría que Pedro Felipe acompañase a Jeanuel Belocian en el centro de la defensa.

Tampoco estará disponible el atacante Andrés Martín, que ya se perdió el último encuentro y continúa de baja por una rotura de fibras en los isquiotibiales del muslo izquierdo.

En el apartado ofensivo, el Racing está encontrando en el marroquí Yassir Zabiri su referencia, quien, antes del comienzo de esta jornada, sólo está superado en número de goles por Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Raphinha.

Alineaciones probables:

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Dani Lorenzo, Ramón Enríquez, Aznou, Dotor; Niño.

Racing: Agirrezabala; Pablo Ramón, Pedro, Belocian, Salinas; Pablo García, Iván Martín, Canales, Prati, Vicente; Zabiri.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: La Rosaleda, de Málaga.

Horario: 14.00 horas (13.00 GMT). EFE

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jrl/cb/aas/jlg/cmm

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