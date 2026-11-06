Mairal deja la UNED con el aviso de que los compromisos de financiación hay que cumplirlos

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(Corrige el nombre por errata en el titular de la NA4440)

Ruth del Moral

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Madrid, 6 nov (EFE).- Ricardo Mairal, rector durante ocho años y medio de la UNED -la universidad pública más grande de España- finaliza su mandato y dejará su cargo en unas semanas, pero lo hace con una advertencia: el plan plurianual de financiación 2026-2029 es un compromiso que el próximo Gobierno debería cumplir e incluso renovar.

"La financiación es absolutamente clave y los compromisos hay que cumplirlos. Hemos firmado un plan que da estabilidad a la UNED pero es solo un primer paso. La meta es llegar al 1 % de PIB en 2030, y para eso, todavía queda recorrido y hay que hacerlo", ha señalado Mairal durante una entrevista con EFE en la que señala que se siente orgulloso de dejar una universidad más moderna e innovadora, tanto en la oferta académica como en las tecnologías aplicadas a la docencia y a la administración.

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Catedrático de Lengua y Lingüística Inglesa e investigador de lenguaje computacional, Ricardo Mairal ha sido rector de la UNED desde 2018 y deja claro que para que la universidad pueda seguir investigando, renovando plantillas y aumentando el número de plazas es necesario renovar el plan de financiación al menos otros cuatro o cinco años más.

"Si los proyectos adolecen de financiación se quedan en una bonita declaración de intenciones, para hacerlo realidad necesitamos esos recursos", incide tras recordar que los 60 millones de euros más que debe recibir la UNED hasta 2029 ya están teniendo un impacto en el alumnado, con un incremento del 4,45 %, hasta los 156.500 estudiantes al cierre de matrícula, según los datos publicados este jueves.

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No obstante, señala que la oferta de plazas no cubre la demanda, sobre todo en algunos másteres, como el de Psicología general sanitaria que ahora ofrece 250 plazas pero que recibe más de 2.000 solicitudes, o el máster habilitante para el profesorado que en dos años ofertará 3.000 plazas frente a una demanda de 9.000 estudiantes.

"No deja de ser una gran frustración el no poder atender a tantos estudiantes", afirma Mairal que también cree que la puesta en marcha del nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario tendrá un impacto económico y requerirá de recursos.

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La vivienda también es un desafío

El alojamiento universitario también es un desafío, recuerda Mairal. No tanto para el alumnado que recibe una enseñanza semipresencial -aunque debe acudir a prácticas de laboratorio y a tutorías- sino para los investigadores y profesorado ayudante doctor.

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"Tenemos un problema con la contratación de profesores ayudantes y ayudantes doctores porque vivir en Madrid es muy complejo. Los profesores jóvenes investigadores no pueden permitirse el lujo de vivir en Madrid con el sueldo que reciben. Tendremos que pensar en llegar a acuerdos con instituciones para que nos proporcionen recursos", señala el todavía rector que además confía en que antes de las elecciones generales se apruebe la prometida convocatoria de los sexenios de transferencia del conocimiento.

"Yo espero y deseo que sea una realidad", recalca.

Durante la entrevista Mairal aborda el papel de los centros de la UNED: 61 en España, 250 aulas y más de 26 en el exterior.

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Ahora más que nunca los centros tienen un papel muy relevante para asegurar la evaluación ante tecnologías cada día más disruptivas -incide- tras recordar que "la UNED fue la primera que propuso las primeras comunidades virtuales hace más de 25 años".

En este sentido, apunta a la plataforma tecnológica 'Edubots', puesta en marcha con inteligencia artificial generativa y que ayuda a los docentes a diseñar sus clases: "un estudiante en neurociencia o uno de filosofía pueda hablar directamente con Ramón y Cajal o con Descartes".

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También se enorgullece de haber inaugurado hace pocas semanas la nueva Facultad de Ciencias en Las Rozas, el primer campus sin huella de carbono, y de haber actualizado la oferta académica con grados de alta demanda, como matemáticas y economía, matemáticas y física o de inteligencia artificial.

El rector pide rescatar la cultura de la confianza, de la cooperación y el diálogo en tiempos de incertidumbre generada por la inteligencia artificial; sin confrontación entre universidades públicas o privadas porque "todos debemos y podemos aprender unos de otros".

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Fiel al objetivo de tejer alianzas también prioriza Iberoamérica y lanza el reto de implantar un programa similar al Erasmus europeo, lo que facilitaría las homologaciones y equivalencias de los títulos en países latinoamericanos.

"Debemos ser conscientes del potencial que compartimos y yo me pregunto, teniendo en cuenta lo mucho que hemos logrado en Europa en términos de movilidad ¿por qué no hacemos una réplica en Iberoamérica?", remarca. EFE

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