Espana agencias

La recaudación solidaria de Fran Sol para la familia de De Miguel roza los 100.000 euros

Guardar

Alicante, 6 nov (EFE).- La recaudación solidaria iniciada el pasado miércoles por el delantero del Hércules Fran Sol para ayudar a la familia de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido el martes, roza ya los 100.000 euros.

El atacante herculano puso en marcha esta campaña de microdonaciones tras reconocer que tanto él como su familia estaban muy afectados por la muerte de su compañero y que quería "ayudar de verdad", más allá de limitarse a "repostear cosas" en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Fran Sol explicó que todo el dinero recaudado irá destinado a la mujer, el hijo y los padres del futbolista fallecido. El delantero se ha marcado como objetivo alcanzar los 110.000 euros, una cantidad que podría conseguirse a lo largo de las próximas horas.

Entre los cerca de mil donantes, la mayoría anónimos, figuran numerosas personalidades del fútbol, como los campeones del mundo Pedro Porro y Borja Iglesias, además de otros jugadores de primer nivel como Álex Remiro, Pablo Maffeo, Bryan Gil, Marc Bartra, Álvaro Rodríguez, Roger Brugué o Pau Víctor.

PUBLICIDAD

También han participado varios integrantes de la actual plantilla del Hércules y dirigentes como Christian Septien, presidente del Cádiz, que encabeza la lista de aportaciones con una donación de 15.000 euros.

"El dinero no dará consuelo, pero el gesto de donar hará que la familia sienta de verdad el apoyo de todo el mundo del fútbol", señaló el veterano delantero madrileño al poner en marcha la iniciativa. EFE

pvb sm/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Las autoridades confirmaron ayer la entrega a las familias de los cuerpos de 66 víctimas del accidente de Urda. ‘Cadena Ser’ publicaba que Koldo acusa al PP de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez, y horas después la Guardia Civil detuvo a seis personas en una nueva operación del caso Koldo. Todas las encuestas dan una ventaja holgada a PP y Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

La Séptima se estrena con un 2,8% de cuota de pantalla: los programas de Javier Ruiz y Sarah Santaolalla son los más vistos

El nuevo canal de la TDT alcanza los 320.000 espectadores con ‘La última hora’ y supera en su primera jornada a todas las cadenas temáticas

La Séptima se estrena con un 2,8% de cuota de pantalla: los programas de Javier Ruiz y Sarah Santaolalla son los más vistos

Los veterinarios de España siguen luchando contra la Ley del Medicamento: “El perjudicado final de todo esto es vuestro animal”

Los profesionales del sector denuncian que el Real Decreto limita sus funciones, lo que puede ocasionar la muerte del animal si no se actúa a tiempo

Los veterinarios de España siguen luchando contra la Ley del Medicamento: “El perjudicado final de todo esto es vuestro animal”

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla

Desde la institución han precisado que la confirmación pública de las diligencias responde al “gran interés público” que ha despertado el caso, aunque han evitado ofrecer más detalles sobre el contenido de la investigación

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla

Miguel Ángel Revilla cree que Vox saldrá del 29N con la capacidad de imponer “condiciones tremendas” al PP, que sacaría “menos votos que la última vez”

La OCU señala el “efecto cohete y pluma” con el que las gasolineras automáticas no han aplicado los descuentos del Gobierno

Las reclamaciones de los militares a los partidos políticos de cara al 29-N: profesión de riesgo, salarios más altos y reformas laborales

ECONOMÍA

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La especulación llega al campo: 900 fondos buitre controlan tierras por valor de 100.000 M€ y bloquean el acceso de jóvenes agricultores al agua y la tierra

Las pensiones españolas, las más generosas de la Unión Europea, absorben un tercio de la recaudación fiscal del Estado

DEPORTES

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”