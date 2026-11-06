La recaudación solidaria de Fran Sol para la familia de De Miguel roza los 100.000 euros

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Alicante, 6 nov (EFE).- La recaudación solidaria iniciada el pasado miércoles por el delantero del Hércules Fran Sol para ayudar a la familia de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido el martes, roza ya los 100.000 euros.

El atacante herculano puso en marcha esta campaña de microdonaciones tras reconocer que tanto él como su familia estaban muy afectados por la muerte de su compañero y que quería "ayudar de verdad", más allá de limitarse a "repostear cosas" en las redes sociales.

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Fran Sol explicó que todo el dinero recaudado irá destinado a la mujer, el hijo y los padres del futbolista fallecido. El delantero se ha marcado como objetivo alcanzar los 110.000 euros, una cantidad que podría conseguirse a lo largo de las próximas horas.

Entre los cerca de mil donantes, la mayoría anónimos, figuran numerosas personalidades del fútbol, como los campeones del mundo Pedro Porro y Borja Iglesias, además de otros jugadores de primer nivel como Álex Remiro, Pablo Maffeo, Bryan Gil, Marc Bartra, Álvaro Rodríguez, Roger Brugué o Pau Víctor.

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También han participado varios integrantes de la actual plantilla del Hércules y dirigentes como Christian Septien, presidente del Cádiz, que encabeza la lista de aportaciones con una donación de 15.000 euros.

"El dinero no dará consuelo, pero el gesto de donar hará que la familia sienta de verdad el apoyo de todo el mundo del fútbol", señaló el veterano delantero madrileño al poner en marcha la iniciativa. EFE

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