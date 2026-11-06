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La NFL Experience traslada el ambiente del fútbol americano al corazón de Madrid

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Madrid, 6 nov (EFE).- La NFL Experience, uno de los platos fuertes de los eventos previos al NFL Madrid Game de fútbol americano que disputarán este domingo en el estadio Santiago Bernabéu los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, ha abierto ya sus puertas al público en la céntrica Plaza de España.

Hasta las 19:00 horas de este viernes y el sábado, víspera del encuentro, en horario de 10:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita previa inscripción a través de la aplicación NFL OnePass, los aficionados a la mayor liga de fútbol americano del mundo podrán disfrutar de un recinto con numerosas actividades relacionadas con la disciplina.

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Así se han desarrollado experiencias que permitirán a los asistentes ponerse en la piel de un mariscal de campo, de un pateador o de un receptor; al tiempo que se ha instalado un campo de fútbol bandera de dimensiones reducidas. En él habrá sesiones de entrenamiento de habilidades, ejercicios de fútbol americano y oportunidades para jugar libremente entre otras alternativas.

Del mismo modo, por allí pasarán leyendas de la competición, invitados especiales, animadoras, mascotas de los equipos; todo ello acompañado de música en directo y de camiones de comida que servirán como complemento gastronómico a todo lo que van a vivir quienes hasta allí decidan desplazarse.

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"Lo hemos montado con una ilusión tremenda para que todo el mundo que quiera vivir la NFL de cerca pueda venir aquí y disfrutarlo de primera persona. Además hemos apostado por la inclusividad y tanto en este espacio, como en el día de partido como en la NFL House tenemos una empresa que nos ayuda a que todo el mundo que tenga algún tipo de sensibilidad especial pueda venir aquí y seguir disfrutando. Si tiene problemas con el ruido muy alto o la luz muy intensa les damos un kit para que puedan estar como si estuvieran en su casa", explica Rafael de los Santos, director de la NFL en España, a EFE.

"La semana previa está siendo muy intensa, pero la estamos viviendo con mucha ilusión. Vamos viendo que los días van pasando, que las cosas se van cumpliendo, vamos haciendo las actividades como estaban planeadas. Este año además disfrutamos del sol. Nuestro feedback respecto a como nos ha acogido la ciudad no puede ser mejor, siempre es espectacular estar en Madrid. Y los equipos tres cuartos de lo mismo. Ellos están muy felices", añade.

Junto a esta NFL Experience también está ya también en marcha la NFL House en la Casa de las Alhajas, otra experiencia gratuita de dos días que acercará a los aficionados a la NFL a través del fútbol americano, la cultura, los videojuegos y el entretenimiento en horario de 12:00 a 20:00 horas. En el programa; tres estaciones de juego equipadas con EA SPORTS Madden NFL, concursos y desafíos, actuaciones en directo, talleres creativos, personalización de productos New Era o la posibilidad para contemplar de cerca del trofeo Vince Lombardi. EFE

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