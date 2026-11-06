La huelga general podría tener un impacto de 1.600 millones en el sector exportador

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Madrid, 6 nov (EFE).- El Club de Exportadores calcula que un seguimiento generalizado de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre podría tener un impacto de 1.600 millones de euros en el sector exterior y advierte de que este paro "perjudica gravemente la imagen de España como destino inversor".

En un comunicado remitido a los medios este viernes, el Club explica que ese coste corresponde a los bienes y servicios exportables que se dejarían de producir ese día.

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El presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, considera que una jornada de paro general transmite a los mercados internacionales "una imagen de conflictividad e incertidumbre que pesa en las decisiones de inversión mucho más allá de un día".

Además, advierte de que la huelga llega en un momento "delicado", teniendo en cuenta que la inversión extranjera directa en España cayó un 21,8 % en 2025, hasta 30.764 millones de euros, su nivel más bajo desde 2021, según el Registro de Inversiones Exteriores.

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Bonet remarca que muchas de las empresas de capital extranjero producen en España para exportar, y "cuando una planta española no puede servir un pedido a tiempo, su matriz lo tiene en cuenta al decidir dónde amplía producción o dónde sitúa su próximo proyecto".

Sobre los motivos esgrimidos por los sindicatos para convocar este paro, Bonet cree que las empresas "no tienen capacidad de decisión" sobre ellos, y añade que "el acceso a la vivienda, eje de la convocatoria, depende de las políticas de las administraciones públicas, no de las empresas". EFE

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