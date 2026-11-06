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La Fiscalía pide procesar a Koldo García, Aldama, Pardo de Vera y Jessica, ex de Ábalos

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Madrid, 6 nov (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que procese al exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García, al comisionista Víctor de Aldama, a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y a la expareja de Ábalos Jessica Rodríguez en la rama del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional.

Anticorrupción ha remitido un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el que también pide el procesamiento para el hermano de Koldo, Joseba García; la exmujer del exasesor, Patricia Uriz; el propietario del Grupo Cueto, Juan Carlos Cueto; el empresario Iñigo Rotaeche y a los tres socios de Aldama conocidos como 'los mosqueteros': Ignacio Díaz, Javier Serrano y César Moreno.

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Igualmente pide sentar en el banquillo al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado por recibir presuntas mordidas a cambio de dar protección a la trama del caso Koldo, y a la empresa Soluciones de Gestión, que logró los contratos irregulares de mascarillas.

La Fiscalía ha dado este paso tras el requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que lleva la parte de la investigación que no asumió el Tribunal Supremo y que preguntó a las partes sobre el futuro de la causa, es decir, si sienta en el banquillo a los investigados o archiva la causa contra ellos. EFE

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