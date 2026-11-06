La escultura 'Julia' de Jaume Plensa seguirá en la plaza de Colón hasta diciembre de 2027

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Madrid, 6 nov (EFE).- La escultura 'Julia', la cabeza de 12 metros de altura y ojos cerrados del artista Jaume Plensa instalada en la plaza de Colón, permanecerá un año más en este espacio madrileño, hasta diciembre de 2027, tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación María Cristina Masaveu Peterson.

La continuidad de la obra, presentada en diciembre de 2018, se ha formalizado mediante la firma de un acuerdo entre la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el presidente de la fundación, Fernando Masaveu, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa este viernes.

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Realizada en resina de poliéster y polvo de mármol blanco, 'Julia' fue encargada por la fundación como parte de su programa de mecenazgo artístico y es la primera escultura de estas características que Plensa expuso en España.

Desde su instalación, la pieza se ha convertido en uno de los elementos reconocibles del paisaje urbano de Madrid. La representación de una cabeza con los ojos cerrados busca invitar a la introspección y dirigir la mirada hacia el mundo interior, en una interpretación de la cabeza como espacio de conocimiento y emociones.

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El Ayuntamiento llevó a cabo el pasado junio una intervención para garantizar la conservación de la escultura durante su permanencia en la ciudad. Madrid Destino coordinó los trabajos técnicos y operativos, mientras que la Fundación María Cristina Masaveu Peterson asumió los costes de la actuación. EFE