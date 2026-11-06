La Bolsa española cae un 0,6 % siguiendo la caída en la víspera de tecnológicas de EEUU

Guardar

Madrid, 6 nov (EFE).- La Bolsa española ha cerrado este viernes con una caída del 0,6 %, arrastrada por el desplome de la jornada anterior en Wall Street, donde los valores tecnológicos fueron los principales castigados del parqué neoyorquino.

Al cierre de la sesión, el principal índice de la renta variable española, el IBEX 35, ha restado 116,5 puntos, ese 0,6 %, lo que ha situado la cotización del selectivo al término de la semana en los 19.369,5 enteros.

PUBLICIDAD

En el conjunto semanal, el parqué nacional ha avanzado un 3,84 %, y en el acumulado del año, su revalorización retrocede al 11,91 %.

De la misma manera que en la Bolsa española, el resto de las plazas europeas y asiáticas han cerrado la jornada en negativo, aunque esta tarde Wall Street mostraba síntomas de rebote tras los recortes previos, con el índice tecnológico Nasdaq repuntando un 1,69 % y tras haber caído ayer más de un 5 %.

PUBLICIDAD

En la tabla de cotizaciones del IBEX 35, ha destacado el avance de Solaria (3,56 %) y de Acciona Energía (3,36 %) frente a los descensos de Acerinox (-3,55 %) y Fluidra (-2,28 %). EFE

(Foto) (Vídeo)