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Junts descartar investir a Feijóo e insiste en un candidato del PSOE alternativo a Sánchez

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Barcelona, 6 nov (EFE).- La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha descartado negociar la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha insistido en que, para plantearse apoyar un futuro Gobierno liderado por el PSOE, exigirían a Pedro Sánchez que se apartara y que los socialistas propusieran un candidato alternativo.

Así lo ha dicho este viernes en una entrevista en SER Catalunya, en la que ha garantizado que el PP, "uno de los partidos más catalanófobos que hay en el panorama español, no tendrá los votos de Junts", y ha señalado que los populares "ya han decidido que su socio se llama Vox".

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"Esta decisión ya la tomamos en 2023. Quiero recordar que en 2023 ganó el PP y el PP no gobierna gracias a Junts. En cambio, en 2016 el PP gobernó gracias al PSOE. Por tanto, aquí quienes pueden reincidir son los que ya lo han hecho", ha subrayado.

Nogueras ha incidido en lo que desde su partido han bautizado como la 'vía Starmer': "El PSOE debe decidir si quiere y prefiere al señor Sánchez, una persona que ha demostrado que no tiene capacidad para gestionar consensos, o pone por delante el partido que dice defender, y el país que dice defender".

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Con todo, la candidata de Junts ha advertido de que su formación no está en el Congreso "para abrir las puertas de Moncloa y cerrarlas".

"Estamos aquí porque, mientras no seamos independientes, lo que sí tenemos que conseguir es que en Madrid no se pueda lograr absolutamente nada si no es con Cataluña", ha dicho.

La también vicepresidenta de Junts ha sostenido que los ciudadanos quieren un "cambio" y ha añadido que su formación busca impulsarlo desde la "centralidad", lejos de los "extremos" que para ella representan tanto Vox como el Frente Amplio.

"Con nuestros votos, ni Abascal será ministro ni Colau será ministra", ha reiterado.

Preguntada por si cree que estos dos espacios son lo mismo, ha dicho que su responsabilidad es "hacer leyes" y que los extremos "están arrastrando la política" lejos de la centralidad y las propuestas: "Y es más atractivo que uno insulte al otro", ha lamentado.

En cuanto a la relación con ERC en Madrid, Nogueras ha asegurado que con los republicanos "se entiende" y habla con ellos, aunque su candidato, Gabriel Rufián, "ha decidido que su enemigo es un partido catalán", Junts.

Preguntada por si se identifica como una política de derechas, Nogueras ha respondido que se considera una política "trabajadora".

También ha asegurado que el partido que "más veces" ha votado con PP y Vox esta legislatura "se llama PSOE": "El bloque contra Cataluña es el que más hemos visto". EFE

mam/pll/bal

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