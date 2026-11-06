Juan Iglesias: "Hemos hecho todos los méritos para llevarnos la victoria"

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Sevilla, 6 nov (EFE).- El defensa del Sevilla Juan Iglesias ha manifestado tras el empate a cero ante el Alavés que tiene una sensación "un poco agridulce" porque "el equipo ha hecho todos los méritos para llevarse la victoria, ha pasado prácticamente todo el partido en campo rival, pero hay partidos en los que el balón no entra".

Juan Iglesias dijo en los micrófonos de DAZN LaLiga que "el equipo está haciendo un trabajo muy bueno, con una dinámica brutal y dejándose todo: es la esencia de este equipo, una pena un punto porque nos merecíamos la victoria", consideró.

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A la vuelta del parón, toca el derbi ante el Betis en el Sánchez-Pizjuán y Juan Iglesias dijo que están "preparados" y que hay que "descansar unos días y comenzar a preparar un partido muy importante". EFE

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