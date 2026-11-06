Incendio en un edificio de oficinas en Bormujos (Sevilla) que ha sido desalojado

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Sevilla, 6 nov (EFE).- Bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Sevilla han intervenido esta noche en un incendio registrado en el edificio Corona Center, en Bormujos, una zona de oficinas que han tenido que ser desalojada.

Según han informado a EFE fuentes de la Diputación, poco antes de las 20.00 horas el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por un incendio en la primera planta de oficinas del inmueble, procediéndose a la activación de los recursos de bomberos de los parques de Mairena del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor, con dos salidas de cada parque, además del mando de guardia.

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A su llegada, los efectivos encontraron una importante acumulación de humo en el edificio y localizaron el foco del incendio en una maquinaria. La propagación del humo a través del sistema de falso techo afectó a distintas dependencias del inmueble.

El incendio se encuentra controlado, y los bomberos continúan realizando labores de ventilación y revisión de las instalaciones para garantizar las condiciones de seguridad. EFE

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fcs/fp