Hoy será noticia. Sábado, 7 de noviembre

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ELECCIONES GENERALES

Los líderes políticos se vuelcan en la precampaña

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Madrid (EFE).- Los partidos políticos se vuelcan este sábado en actos de precampaña: Pedro Sánchez estará en Tarragona; Alberto Núñez Feijóo en Valladolid; Santiago Abascal en Guadalajara; Ada Colau en Barcelona; e Irene Montero y Gabriel Rufián celebrarán un acto conjunto en Madrid.

La celebración de debates electorales con los principales candidatos a las generales del 29 de noviembre sigue en el aire por discrepancias entre los dos grandes partidos, que no se ponen de acuerdo, fundamentalmente, sobre qué televisiones deben organizarlos.

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EL TIEMPO

La borrasca Bruna traerá desde hoy intensas lluvias, viento y riesgo de inundación

Madrid (EFE).- España está a las puertas de un cambio importante de tiempo por la borrasca Bruna, un amplio sistema de bajas presiones en el Atlántico, que provocará a partir de este sábado lluvias fuertes y persistentes acompañadas de tormentas, vientos intensos y temporal marítimo en buena parte de la península y en Canarias, acompañados de posibles inundaciones y crecidas de ríos.

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Hoy la borrasca Bruna se irá acercando a la península, con lluvias en Galicia que se extenderán a Asturias y Castilla y León y también a las Canarias occidentales y por la tarde a la isla de La Palma, donde podrán ser localmente fuertes. Llegarán fuertes vientos del sur, que provocarán un ascenso de las temperaturas, de modo que desaparecerán las heladas en la península, con un ambiente templado de día, más de 20 grados en puntos del Cantábrico y más de 25 grados en el Guadalquivir.

DÍA RADÓN

El Día Europeo del Radón alerta de un riesgo invisible en hogares y centros de trabajo

Madrid (EFE).- El gas radón, segunda causa de cáncer de pulmón por detrás del tabaco, está presente en viviendas y centros de trabajo de numerosas zonas de España pese a ser un gran desconocido para buena parte de la población, algo que expertos y organizaciones denuncian con motivo del Día Europeo del Radón este sábado.

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Este gas radiactivo, incoloro e inodoro, se encuentra de forma natural en el subsuelo y puede filtrarse al interior de los edificios, donde su inhalación prolongada aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

EFE

fp