Felipe VI anima a Iberoamérica a alcanzar "aún" mayores cotas de concertación política

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Madrid, 6 nov (EFE).- Felipe VI ha animado este viernes a Iberoamérica a alcanzar cotas aún mayores de cohesión y concertación política, una "plenitud del espacio compartido" por la comunidad de naciones iberoamericanas que es "la que este tiempo y este mundo necesitan".

El rey ha entregado este viernes el Premio Fórum Europa a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y a sus tres secretarios generales: Enrique V. Iglesias (2005-2014), Rebeca Grynspan (2014-2021) y el actual, Andrés Allamand, un acto que se ha celebrado en el Palacio Real de El Pardo en el que se ha recordado también a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

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El galardón que quiere ser "reconocimiento de la sociedad española a la contribución de la SEGIB al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana; al desarrollo y el seguimiento de sus Cumbres; al impulso de la interlocución entre Europa y América Latina; y a la construcción de alianzas, en un entorno geopolítico en transformación".

Un acto que ha tenido lugar al día siguiente de la clausura de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se ha celebrado en Madrid y en el que Felipe VI ha vuelto a recordar que la Segib es la "médula espinal" del sistema de cumbres.

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El trabajo de la SEGIB, ha dicho el jefe del Estado, alumbra la convicción de que, aunque se haya recorrido ya un largo camino, se pueden alcanzar cotas aún mayores de cohesión y concertación política.

"Podemos tener aún más voz en los grandes temas globales, como corresponde a nuestra población, nuestros recursos y nuestra riqueza cultural. Podemos, en definitiva, lograr más Iberoamérica; y esa plenitud de nuestro espacio compartido es la que este tiempo y este mundo necesitan", ha señalado Felipe VI.

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También ha apostado por tener espíritu de "fervor" por Iberoamérica que comparten los tres premiados y él mismo: "porque Iberoamérica no es una identidad estática ni adquirida".

"Compartir el fervor de Iberoamérica nos lleva también a ser muy conscientes de lo que cuesta —en tiempos como los actuales— mantener viva esa llama", algo que, no obstante, ha indicado el rey, se ha logrado de nuevo en la cumbre clausurada este jueves.

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En el acto han expresado su agradecimiento por este reconocimiento los tres galardonados, Enrique V. Iglesias por videoconferencia.

Así, Iglesias ha destacado la identidad y los valores iberoamericanos que sus sociedades quieren seguir compartiendo, mientras que Gryspan ha dicho que Iberoamérica "no es un invento" sino el resultado de una historia compartida.

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Allamand ha asegurado por su parte que Iberoamérica "está en un momento estelar" porque en un mundo convulso, lleno de incertidumbres y amenazas de distintos lados "la comunidad iberoamericana brilla con luz propia porque es la "antípoda" de algunas fuerzas que quieren cambiar el orden mundial.

"Iberoamérica es la antípoda de los embates ideológicos" que pretenden que el orden mundial debe articularse en función del intereses particulares y en el que las potencias con mayor fuerza imponen sus políticas, considerando que la fuerza es la manera de asegurar la paz", algo que Allamand ha calificado de "errores de fondo".

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También en una intervención en vídeo, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, galardonado el año pasado con este premio, ha señalado cómo en estos tiempos definidos por la polarización y la incertidumbre, por la debilitación del los espacios de diálogo, cobra espacial valor la comunidad iberoamericana en su voluntad de sus miembros de caminar juntos hacia el futuro, algo que no podría comprenderse sin la SEGIB y sin sus tres secretarios generales.

En anteriores ediciones, los premios otorgados por Nueva Economía Fórum han sido recibidos por los presidentes del Parlamento, Consejo, Comisión y Banco Central Europeos; el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Italia, México y Portugal; la Canciller de Alemania; los secretarios generales de la ONU y de la OCDE; el Director General de la OIT; y el director gerente del FMI; así como los 'padres' de la Constitución Española. EFE

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(foto) (vídeo)