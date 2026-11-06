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El Surne busca en Girona prolongar su buen momento antes de la decisiva cita europea

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Bilbao, 6 nov (EFE).- El Surne Bilbao Basket afronta este sábado en la pista del FIATC Girona una nueva oportunidad para prolongar su buen momento en la Liga Endesa y sumar su tercera victoria consecutiva en la competición doméstica, antes de encarar el martes en Miribilla un duelo europeo clave frente al Alba Berlín.

Los 'hombres de negro' han encontrado en las victorias frente al MoraBanc Andorra (88-76) y el Joventut (78-81) un impulso para seguir creciendo en este primer tramo de temporada y formar parte del nutrido grupo de siete equipos con balance de 4-2 que completan la zona de 'playoff' a la estela del intratable Real Madrid.

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El triunfo en el Olimpic, especialmente meritorio por la entidad del rival y por la igualdad con la que se resolvió el encuentro, confirmó la capacidad competitiva de un equipo vasco que continúa trabajando en la consolidación de sus señas de identidad.

La visita a Fontajau plantea un nuevo desafío para los bilbaínos frente a un rival con capacidad anotadora ante el que será clave mantener la intensidad defensiva que le permitió controlar buena parte del encuentro en Badalona.

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El calendario añade, además, un componente de exigencia a la semana de los de Jaume Ponsarnau, que afrontarán el martes en Miribilla una cita de máxima importancia en la Liga de Campeones frente al Alba Berlín para intentar arrebatar el liderato al equipo alemán y evitar el incómodo 'play-in' para acceder a la siguiente fase del torneo.

En el aspecto físico, el técnico recupera a Martin Krampelj, que se perdió el partido del Olimpic por problemas físicos, aunque tiene la duda de Margiris Normantas, que no pudo entrenar con el grupo hasta el jueves a causa de un proceso vírico. EFE

ibn/jas/cmm

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