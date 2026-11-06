El PP recalca que "nunca" ofreció dinero a Koldo García para atacar a Sánchez: "No ha hecho falta, ya se investiga"

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este viernes que el PP "nunca" ofreció dinero al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García para atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que "no ha hecho falta" porque el caso acabó judicializado.

"No ha hecho falta porque los jueces han investigado, muchas personas han sido procesadas, algunas ya están condenadas y siguen las investigaciones en marcha", ha manifestado Muñoz en una entrevista con 'Antena 3' recogida por Europa Press.

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De esta forma respondía a las afirmaciones de Koldo García, condenado a 19 años de prisión en el 'caso mascarillas', en las que aseguraba que desde el PP se le ofreció dinero a cambio de informaciones que contribuyeran a derrocar al Gobierno de Sánchez.

La dirigente 'popular' ha querido dejar claro que su partido "nunca" ha ofrecido "ningún tipo de dinero a absolutamente nadie por dar información" sobre el presidente ni sobre las "corruptelas" que rodean a su familia, su Gobierno y su partido.

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RECURSO DE AMPARO EN EL TC

Muñoz sostiene que esa acusación de Koldo García coincide con el hecho de que tanto él como el exministro José Luis Ábalos han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se anule la sentencia del 'caso mascarillas. Un tribunal que, a su juicio, "actúa muchas veces al dictado del Gobierno y de Pedro Sánchez".

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La portavoz de la campaña electoral del PP ha destacado que "no es la primera vez" que Koldo García "utiliza este tipo de artimañas" y ha insistido en que su partido nunca ha ofrecido dinero a nadie para que acuse a Pedro Sánchez ni al Gobierno porque no ha hecho falta".

Muñoz ha subrayado que, "en lugar de defenderse atacando", lo que tienen que hacer los socialistas es presentar las querellas que dijeron que interpondrían entre otros contra la llamada 'fontanera' del partido, Leire Díez, y colaborar con la Justicia.

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También la vicesecretaria de Sanidad del PP, Carmen Fúnez, ha negado que el PP hubiera ofrecido dinero a Koldo y, de hecho, ha recordado que, cuando ejercieron la acusación en el 'caso mascarillas', pidieron 30 de años de prisión tanto para el exministro José Luis Ábalos como para su asesor, y ambos acabaron condenados por el Tribunal Supremo.

"Lo tenemos muy claro, nosotros no somos los que ofrecimos un millón de euros, somos los que exigimos 30 años de prisión para Koldo y hoy Koldo está en la cárcel y está cumpliendo una sentencia firme por parte del Tribunal Supremo de 19 años de prisión", ha remachado tras participar en un desayuno sanitario de Europa Press.

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