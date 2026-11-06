El Museo Europeo propone un diálogo entre el austríaco Helnwein y Francisco de Goya

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Barcelona, 6 nov (EFE).- El Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) presentará desde mañana y hasta el 7 de febrero 'La guerra continua', la primera exposición individual de Gottfried Helnwein en Barcelona, muestra que se plantea como un diálogo entre la obra hiperrealista del artista austríaco y la serie de grabados 'Los desastres de la guerra' de Francisco de Goya, que también se podrá ver.

Helnwein, nacido en Viena en 1948, ha explicado ante la prensa que su infancia estuvo marcada por el final de la Segunda Guerra Mundial, ya que en el mundo en el que se crió "nadie sonreía", y pronto entendió que la generación de sus padres "era culpable de toda esa destrucción".

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"De joven empecé a estudiar la historia de la violencia, donde encontré muchos abusos a niños, unas imágenes que nunca me abandonaron. La única manera de acercarme a ello era el arte", ha confesado el pintor, quien ha agregado que "todos los hombres han sido niños", imagen usada como "metáfora de la existencia humana".

Tanto es así que la obra que recibe al visitante de 'La guerra continua', 'Epiphany (Adoration of the Magi 6)', reproduce una fotografía en la que varios altos cargos nazis rodean a Hitler, que en la pieza de Helnwein es un niño en brazos de la Virgen María.

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A su vez, el lazo con Goya, presente a lo largo de todo el recorrido a través de los 13 grabados de 'Los desastres de la guerra', no se presenta en lo pictórico, sino en lo conceptual.

"Muy temprano comencé a interesarme por Goya, no por el estilo, sino por el mensaje, ya que es otro artista que parece que está hablando de lo mismo", cuenta al respecto Helnwein.

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Según el comisario de la muestra, Sebastian C. Strenger, a Goya le interesaba "cómo afectaba la guerra al pueblo" y estaba "más del lado de lo humanitario", algo que atraviesa la obra de ambos artistas.

"Vivimos en un mundo en el que no podemos estar seguros de si mañana habrá otra guerra, de ahí el concepto de 'La guerra continua' y la conexión con Goya, uno de los primeros pintores que presentó la guerra como algo de lo que no estar orgulloso", ha agregado C. Strenger.

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La muestra reúne 50 piezas hiperrealistas de Helnwein, entre lienzos y fotografías, en las que desarrolla un trazo claro y esquemático que intensifica sus universos visuales.

Para ello, utiliza el recurso expresivo del claroscuro, con el juego de luces y sombras para aportar mayor profundidad y fuerza expresiva a sus composiciones.

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Aunque la obra del austríaco está profundamente arraigada en la tradición del expresionismo alemán, el artista también incorpora elementos de la cultura popular, que en el MEAM se ejemplifican en representaciones de Mickey Mouse, Marilyn Manson o figuras de inspiración manga.

Según el director del MEAM, Xavier Bassons, esta muestra "reafirma el compromiso del museo con la difusión de la creación figurativa internacional y el realismo contemporáneo, continuando una programación que acerca a Barcelona a destacados referentes artísticos de la escena actual". EFE

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