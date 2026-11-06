El juez rechaza investigar a Zapatero por presunta malversación por no entregar las joyas a Patrimonio del Estado

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' ha rechazado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de malversación de caudales públicos contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado este extremo tras conocerse que el exdirigente socialista no entregó las joyas intervenidas en su despacho a Patrimonio del Estado.

En un auto recogido por Europa Press, el instructor, José Luis Calama, argumenta que "no cabe afirmar" que "la apropiación de las joyas", que según Zapatero fueron un regalo "personal" del rey de Arabia Saudí en una visita oficial a España en 2007, "constituyeran patrimonio público a efectos del delito de malversación por la mera circunstancia de haber sido recibidos en consideración al cargo".

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Asimismo, en otro auto al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el magistrado acuerda paralizar los procedimientos inspectores de la Agencia Tributaria respecto de expresidente, su mujer y sus hijas, así como del socio y considerado amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez y varias sociedades vinculadas a ellos.

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