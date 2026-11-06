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El hijo del magistrado Lidón asesinado por ETA hace 25 años pide que no caiga en el olvido

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Bilbao, 6 nov (EFE).- "No perdáis, por favor, nunca, ese recuerdo de mi padre que os hace sonreír", ha pedido Jordi, hijo del magistrado José María Lidón asesinado por ETA hace 25 años, a sus compañeros de la judicatura vasca en el acto que se ha celebrado en su memoria.

El 7 de noviembre de 2001 miembros de ETA tirotearon a Lidón cuando el magistrado salía, junto a su esposa e hijo, del garaje de su vivienda en Getxo (Bizkaia), en un atentado aún sin resolver.

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Este viernes Jordi Lidón ha tomado la palabra para cerrar el homenaje que ha rendido a su padre el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y ha agradecido las palabras de juristas compañeros de su padre que han alabado su labor profesional y su legado personal.

"Ni siquiera el tiempo alcanza a borrar el recuerdo de mi padre porque fue una persona que caló muy hondo y marcó a mucha gente", ha manifestado tras expresar que el atentado que le arrebató a su padre, también rompió en pedazos al resto de familia.

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La suya fue "una vida arrebatada sin sentido, una profunda injusticia que no debe caer en el olvido", ha pedido en una intervención emocionada a compañeros, amigos y representantes instituciones que se han reunido en Bilbao en su recuerdo.

El presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, ha reivindicado la figura del juez asesinado como "símbolo" de todas las víctimas de ETA, "a las que no se puede olvidar, para que nada parecido vuelva a pasar".

Ha asegurado que la memoria y la dignidad de las víctimas en una sociedad democrática "posibilita el diseño de un presente y de un futuro dotado de una exigencia ineludible para la ética e incluso para la justicia hacia las víctimas" de "no desterrar al olvido lo ocurrido, sin que se produzca la clausura definitiva e irreversible de ETA de nuestra historia", ha dicho.

El final del terrorismo precisa, ha afirmado, "de una forma inexcusable de la deslegitimación expresa de la existencia de ETA y de los valores totalitarios en los que se asentó su presencia".

Por su parte, la vocal del CGPJ Pilar Jiménez ha reprochado "aquel brutal atentado" que segó la vida de Lidón, pero su ejemplo "permanece vivo".

Ha recordado su "excelente labor al servicio de la Justicia". "Hace 25 años no solo le perdió su familia", sino que la sociedad vasca y la española perdió a "alguien que luchaba por defender una convivencia pacífica" con un "compromiso diario con la dignidad humana", ha dicho.

"Pese a las presiones, hizo un trabajo enorme, con una enorme responsabilidad", ha valorado, y por eso ha pedido recordar "su trayectoria elogiable" y que "dedicó gran parte de su existencia para construir una sociedad mejor".

Por su parte, la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha reprochado a ETA que "arrebataran la vida a un magistrado por representar, precisamente, aquello que una organización terrorista pretendía destruir: la justicia, la independencia judicial, el respeto a la ley y los principios de un Estado democrático de derecho".

En el acto se ha depositado una ofrenda floral en recuerdo al magistrado asesinado y se ha entregado a su familia un libro elaborado por juristas y compañeros del juez en la Universidad de Deusto. EFE

(foto)

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