El Foro Judicial Independiente apoya a la juez Biedma y se persona como acusación popular

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Madrid, 6 nov (EFE).- La asamblea del Foro Judicial Independiente (FJI), reunida en Jaén, ha expresado este viernes su apoyo a la magistrada Beatriz Biedma, quien investigó en Badajoz al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y se personará como acusación popular en el caso Leire por su supuesto intento de eliminarla.

En un comunicado de conclusiones tras su XXII Congreso, el FJI ha mostrado su "apoyo y solidaridad" a Beatriz Biedma, "ante las actuaciones de presión y persecución de que ha sido objeto ella misma y las personas de su entorno personal y familiar".

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"Sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia, ningún juez ha de ser perturbado en el ejercicio normal de su trabajo, para la indagación y enjuiciamiento de los hechos objeto del proceso", ha subrayado el Foro Judicial Independiente.

La asamblea de esta asociación de jueces ha ratificado la decisión de proporcionar en este asunto asesoramiento y asistencia jurídica a la juez Biedma, que es asociada, y que el FJI se personará en la causa como acusación popular.

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La magistrada Beatriz Biedma ha pedido de nuevo citar como testigo en el caso Leire a Cintia Rocho, miembro presuntamente del clan de narcotráfico de los Rocho, quien sostuvo que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que había que eliminar a Biedma.

La magistrada, quien investigó en Badajoz al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha enviado un nuevo escrito a juez Santiago Pedraz, que investiga en la Audiencia Nacional el caso Leire, sobre presuntas maniobras dirigidas a boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE y al Ejecutivo. EFE

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