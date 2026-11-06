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El Dubai Basketball y Red Bull simbolizan un acuerdo con el mate a mayor altitud del mundo

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Madrid, 6 nov (EFE).- El Dubai Basketball, club que compite en la Euroliga, y la marca de bebidas energéticas Red Bull firmaron un acuerdo de patrocinio con un evento celebrado en la ciudad emiratí, en el que también se hizo el mate de baloncesto a mayor altitud del mundo, a 303 metros de altura.

El acuerdo se celebró con un evento en el helipuerto del hotel Mandarin Oriental Downtown de Dubái, en la Torre Al Wasl, y contó con la participación de dos jugadores del club asiático: el bosnio Dzanan Musa y el alero estadounidense Justin Anderson.

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El acuerdo permitirá que el equipo y la multinacional colaboren en una serie de iniciativas digitales y participativas a lo largo de la temporada, brindando a los aficionados la oportunidad de desempeñar un papel activo mediante votaciones interactivas y contenido en las respectivas plataformas.

"Esta alianza nos brinda la oportunidad de transmitir esa energía directamente a nuestros aficionados y a la comunidad en general, creando nuevas formas para que la gente disfrute del baloncesto y forme parte de lo que estamos construyendo en Dubái", afirmó Dejan Kamenjasevic, presidente del Dubai.

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A su vez, la empresa de bebidas energéticas tendrá una presencia visible en los días de partido y en los entrenamientos del Dubai Basketball, además de colaborar con el equipo en la creación de contenido y en las comunicaciones a lo largo de la temporada.

El conjunto emiratí, entrenado por el español Xavi Pascual, ocupa actualmente el séptimo puesto de la clasificación de la Euroliga, con un balance de 6 victorias y 3 derrotas. EFE

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