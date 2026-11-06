El dispositivo de seguridad para el partido de la NFL en Madrid cuenta con 2.500 agentes

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Madrid, 6 nov (EFE).- Cerca de 2.500 personas integrarán el dispositivo de seguridad coordinado por la Delegación del Gobierno en Madrid para el partido de liga regular de la NFL que enfrentará este domingo, 8 de noviembre, a los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals en el estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro comenzará a las 15.30 horas y contará con un operativo específico que aplicará las mismas normas de seguridad que cualquier partido de esta competición en Estados Unidos, aunque se dispute fuera del país, lo que implica controles y restricciones diferentes a los de un partido de fútbol habitual y una mayor presencia de vigilantes y auxiliares de seguridad, según detalló la Delegación de Gobierno en una nota de prensa.

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Entre las medidas previstas figura la aplicación de la política de bolsas de la NFL (NFL Bag Policy), que sólo permite acceder al estadio con bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC, así como bolsos de mano pequeños.

Quedará prohibida la entrada con mochilas, riñoneras, bolsos de ordenador, fundas de cámaras o equipajes que superen los 30 x 15 x 30 centímetros o que no sean transparentes. Estos objetos quedarán retenidos en los controles de acceso.

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La Delegación del Gobierno recomienda a los aficionados acudir con antelación suficiente, ya que la inspección de las bolsas y los controles de seguridad pueden ralentizar la entrada. Las puertas del estadio abrirán aproximadamente dos horas antes del inicio del encuentro.

El dispositivo, que también vigilará las zonas aledañas al Bernabéu, estará integrado por efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid, así como por personal de Samur-Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y agentes de movilidad, además de vigilantes y auxiliares de seguridad. EFE

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