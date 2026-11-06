El Barcelona celebrará una gala benéfica para impulsar los cuidados paliativos pediátricos

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Barcelona, 6 nov (EFE).- El Barcelona y su Fundación celebrarán el 9 de diciembre la primera edición de la Gala Blaugrana Solidaria, una iniciativa que nace con la voluntad de convertirse en un evento anual y que destinará los fondos recaudados a reforzar e impulsar los cuidados paliativos pediátricos en Cataluña.

La Llotja de Mar de Barcelona acogerá una gala que reunirá a representantes institucionales del club, deportistas de los primeros equipos profesionales, empresas colaboradoras y personalidades del mundo del deporte, la cultura, la sociedad civil y el entretenimiento.

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Esta iniciativa se enmarca dentro del programa Pulseras Blaugranas, que trabaja para humanizar la atención y el acompañamiento de niños, niñas y jóvenes con enfermedades graves en colaboración con los principales hospitales pediátricos.

Los cuidados paliativos pediátricos buscan mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con enfermedades incurables o que amenazan su vida, ofreciendo apoyo físico, emocional, social y psicológico a los pacientes y a sus familias.

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La Fundación Barça es la entidad que canaliza la acción social del Barcelona y, según informa el club, durante la temporada 2025/26 más de 500.000 beneficiarios han participado, de forma directa o indirecta, en los más de 80 proyectos impulsados por ella en Cataluña y en 26 países del mundo. EFE