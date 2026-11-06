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De la Fuente apoya mantener la jornada de fútbol: "El homenaje, en el terreno de juego"

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Madrid, 6 nov (EFE).- El seleccionador de fútbol, Luis de la Fuente, se mostró partidario este viernes de que el fútbol no se detenga y que se mantenga la jornada de LaLiga del fin de semana frente a la petición de algunos entrenadores, técnicos y de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) de que se suspenda como señal de respeto por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel.

De la Fuente afirmó que, como exfutbolista, lo que a él le gustaría es que "el reconocimiento y el homenaje fueran en un terreno de juego", por lo que apoyó la continuidad de los partidos, aunque le pareció adecuado que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aplazara los encuentros de la Copa del Rey en señal de duelo.

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"Respeto todas las actuaciones y opiniones de los demás. Yo que soy futbolista, me gustaría que cuando no esté, me recuerde la gente en un campo de fútbol. El homenaje en un campo de fútbol. Entiendo que cada uno tiene su dolor, el dolor es personal, pero el reconocimiento y el homenaje en un terreno de juego", expuso el seleccionador.

El técnico riojano dio su opinión sobre este debate en la rueda de prensa ofrecida en el estadio Metropolitano de Madrid tras dar la lista para los partidos de la Liga de Naciones ante República Checa e Inglaterra de la próxima semana.

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La postura de De la Fuente coincidió en el tiempo con el pronunciamiento del Juez Único de Competición de las Competiciones Profesionales de la RFEF de inadmitir la petición de la AFE para suspender los partidos de la próxima jornada de Segunda División.

El seleccionador acudió ayer, jueves, al funeral de 'Demi', en el que destacó el dolor de la familia y los amigos por la pérdida del jugador del Tenerife, fallecido el pasado martes tras un fuerte impacto con el portero del Andorra Jesús Owono.

"Fue un día durísimo. Me quedo con el dolor de ver a una familia rota. Hay que relativizar muchas cosas en la vida. Le damos importancia a muchas cosas que no tienen tanta importancia. Lo importante son las personas y cuando no están, las echamos de menos", comentó De la Fuente.

En el vídeo publicado por la RFEF en el que dio la lista de convocados, el técnico rindió homenaje a De Miguel y a las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

"La selección quiere estar al lado de cada uno de vosotros, compartimos vuestro dolor. Les rendiremos el máximo respeto y homenaje a las víctimas de todas su familias donde mejor sabemos hacerlo", asegura el seleccionador en el mensaje. EFE

(foto) (vídeo)

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