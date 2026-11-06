Davinson Sánchez lidera convocatoria colombiana para amistosos en la que no está Luis Díaz

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Bogotá, 6 nov (EFE).- El central Davinson Sánchez, del Galatasaray, lidera la convocatoria de 26 jugadores de la selección colombiana para los dos encuentros amistosos que disputará en la fecha FIFA de este mes ante Chile, un listado que tiene como principal ausente al lesionado Luis Díaz.

El estratega argentino Néstor Lorenzo sigue aprovechando estos encuentros para probar nuevos jugadores con vistas a las eliminatorias mundialistas y a la Copa América de 2028.

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En ese sentido, aparecen como novedades el defensor Juan David Arizala, del Udinese; el atacante Daniel Mosquera, del Hellas Verona, y el extremo Camilo Mena, del Korona Kielce polaco.

También volvieron a ser llamados con el equipo el portero Devis Vásquez, de la Roma; el centrocampista Nelson Deossa, del Real Betis, y el portero Camilo Vargas, del Atlas, quien no estuvo en la anterior convocatoria y es el habitual titular del equipo.

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Además de Díaz, están ausentes el portero Álvaro Montero, del Boca Juniors, y Kevin Castaño, del Atlético Mineiro, posiblemente porque disputarán la final de la Copa Sudamericana.

Tampoco fueron llamados el guardameta Kevin Mier, así como otros habituales del equipo de Lorenzo como el volante Richard Ríos, del Al-Ittihad, y el lateral Johan Mojica, del Getafe.

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Colombia recibirá a Chile el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali (suroeste), y cuatro días después visitará a la selección austral en el estadio Nacional de Santiago.

Lista de convocados:

Porteros: Aldair Quintana (Independiente del Valle-ECU), Camilo Vargas (Club Atlas-MEX) y Devis Vásquez (AS Roma-ITA).

Defensas: Juan Arizala (Udinese-ITA), Daniel Muñoz (Nottingham Forest-ENG), Dávinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps-CAN), Jhon Lucumí (Juventus-ITA), Juan Cabal (Juventus-ITA), Kevin Andrade (Zenit-RUS) y Samuel Velásquez (Atlético Nacional).

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Centrocampistas: Daniel Arcila (Club León-MEX), Gustavo Puerta (Olympiacos-GRE), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Jhon Solís (Birmingham-ENG), Jefferson Lerma (Crystal Palace-ENG), Nelson Deossa (Real Betis-ESP), Matías Orozco (Castellón-ESP) y Yáser Asprilla (Girona-ESP)

Delanteros: Camilo Durán (Celtic-SCO), Luis Suárez (Sporting-POR), Óscar Perea (América-MEX), Camilo Mena (Korona Kielce-POL) y Daniel Mosquera (Hellas Verona-ITA). EFE