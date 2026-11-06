Chacarra: "Aún no soy lo suficientemente bueno"

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Redacción deportes, 6 nov (EFE).- El golfista español Eugenio Chacarra, líder de la clasificación del circuito europeo ('Race to Dubai'), admitió este viernes que aún no es "lo suficientemente bueno" a la vista del rendimiento que tuvo en la segunda jornada del torneo de Abu Dabi, primera parte de la final del DP World Tour.

Chacarra acabó la segunda vuelta con un total de -3, a ocho golpes del noirlandés Rory McIlroy (-11), su máximo rival en la pugna por hacerse con el título del mejor jugador del circuito a falta de la prueba de la próxima semana en Dubái.

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"Evidentemente, aún no soy lo suficientemente bueno. Tuve un día realmente malo. Necesitaba un inicio fuerte, un arranque rápido y lo tuve. No pude mantenerlo y jugar bien desde ese 'bogey' en el 5. Jugué hoyos irregulares, y eso es lo que obtienes cuando no juegas buen golf. No golpeé bien. Cometí errores graves", se sinceró Chacarra al término de la ronda en el campo de Yas Links Golf Club de Emiratos Árabes Unidos.

No obstante, el jugador madrileño, de 26 años y que pelea por primera vez por la orden de mérito, consideró que aún hay margen para reaccionar en Abu Dabi: "Sólo es cuestión de trabajar más y mejorar. Todo puede cambiar. Necesito otro arranque rápido mañana. Con suerte, podremos arreglar las cosas para el fin de semana".

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McIlroy fue el mejor de la jornada y logró once 'birdies', su récord en una ronda en el DP World Tour.

"Jugué lo suficientemente bien como para sentir que podía abrirme camino de vuelta al torneo. Lo hice todo bien de nuevo (...) Estoy aún en una posición mucho mejor de la que pensé que estaría", analizó el norirlandés, número dos del mundo.

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Respecto a su penalización de dos golpes en la primera sesión tras moverse la bola en la zona de hierba que pisó para preparar el tiro, McIlroy dijo que aceptó de buen grado la sanción: "Mejor estar dos golpes peor que ser llamado tramposo. Hice las paces con ello. Tenía la conciencia tranquila".

El torneo lo lideran con -12 el español Jon Rahm, el italiano Francesco Laporta y el inglés Tyrrell Hatton. EFE