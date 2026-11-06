Casimiro: "El Barça es un buen equipo de ataque, especialmente en el Palau"

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Lugo, 6 nov (EFE).- El entrenador del Río Breogán, Luis Casimiro, destacó este viernes la solidez que está ofreciendo el Barça en el Palau Blaugrana, donde ambos equipos se miden dentro de dos días.

“Casi todos los jugadores que ha incorporado son atletas, todos dan un nivel físico impresionante. El Barça es un buen equipo de ataque, especialmente en el Palau. Si analizamos sus números, en el Palau son extremadamente superiores”, comentó en rueda de prensa.

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El técnico breoganista puso un ejemplo para ahondar en su análisis: “En el Palau están en el 37 por ciento de los rebotes ofensivos, es un nivel extraordinario. Como visitante están teniendo problemas, pero en su pista su nivel ofensivo es muy bueno”.

Casimiro reconoce que la victoria en el derbi ante Obradoiro ha reforzado “la confianza” de sus jugadores, a los que ve preparados para plantar cara al conjunto dirigido por el esloveno Aleksander Sekulic.

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“El equipo tiene que ir con determinación al Palau. Los jugadores saben que lo que me pone nervioso es un error de actitud, y ahora mismo no los veo en mi equipo”, indicó el entrenador manchego, para quien las claves del partido este fin de semana pasarán por “hacer una buena defensa” y pelearle “el rebote” al Barça.

"Si estamos mirándole a los ojos a Unicaja y Barça es porque estamos realmente jugando muy bien. Si nosotros somos capaces de mantener nuestra identidad en el Palau ya podemos estar contentos, luego veremos hasta donde nos llega para competir", manifestó. EFE

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Dmg/cmm