Baskonia busca coger aire ante un Lleida en horas bajas

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Vitoria, 6 nov (EFE).- Kosner Baskonia visita este sábado a un iLerna Lleida en horas bajas y en puestos de descenso con el objetivo de encontrar un punto de apoyo y tomar aire en un mal momento europeo, que contrasta con la Liga ACB.

Tras firmar su novena derrota en diez jornadas de la Euroliga, los azulgranas afrontan el séptimo duelo en la competición doméstica, en la que ha conseguido mantener el nivel.

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Los de Velimir Perasovic acuden con un equipo en cuadro, castigado por las lesiones y ahora por la acumulación de minutos, el mayor enemigo de una plantilla corta.

A pesar del susto que dio Kenneth Faried en Estambul, donde no pudo terminar el partido por unos calambres en las piernas, el técnico croata podrá contar con su único ‘cinco’ puro en un equipo que tiene su mayor agujero en el juego interior.

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La reciente lesión de Márcio Santos, que se suma a las de Tadas Sedekerskis y Rodions Kurucs, deja a la plantilla con solo nueve jugadores del primer equipo, aunque Chris Duarte acaba de entrar en la rotación tras una lesión.

Con este panorama, los baskonistas se encomiendan al buen momento del propio Faried, si las molestias no se lo impiden, al uno contra uno de Kobi Simmons o a los ilusionantes chispazos del canterano Stefan Joksimovic que está empezando a coger galones en determinadas fases de los partidos.

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El conjunto vasco llega a este encuentro incrustado en un grupo de siete equipos que ocupan desde la segunda hasta la octava plaza, mientras que los catalanes suman cinco derrotas consecutivas, desde que dieron la sorpresa en el Roig Arena ante Valencia Basket en la primera jornada liguera.

Pero los ilerdenses ya lograron vencer a los vitorianos la temporada pasada y mantienen ese hilo de esperanza para empezar a cambiar el rumbo.

Atoumane Diagne y Adrià Rodríguez son bajas seguras para este partido mientas que Dani García sigue sin entrenar con el grupo que lidera Zach Perrin.

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El pívot francés con un futuro prometedor es la estrella de los catalanes y precisamente ha sido uno de los nombres más sonados en las últimas semanas debido al interés de Baskonia en su fichaje, aunque el presidente del conjunto ilerdense Albert Aliaga descartó su marcha por el momento. EFE

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