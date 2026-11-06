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Arcadi España ve con "rabia, decepción y tristeza" el caso de Ábalos y Koldo y defiende la "contundencia" del PSOE

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El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que ve con "rabia, decepción y tristeza" el caso del exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García y ha defendido la "contundencia" del PSOE al "separarlos" de las responsabilidades que en su día ostentaron. Además, ha incidido en que se trata de personas que ya no están "en ningún cargo público" ni forman parte de esta formación política.

Así lo ha manifestado durante su intervención este viernes en un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en el que ha sido presentado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, un día después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan lanzado una operación en el marco de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional que ha incluido un registro en la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos en València y requerimiento de información en Adif.

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Arcadi España ha valorado que el PSOE ha tomado "decisiones muy duras antes de que se conocieran muchos hechos" y ha recalcado que estas personas --como Ábalos y Koldo-- "ya no están en ningún cargo público ni en nuestra organización". Además, ha considerado que la formación ha actuado "con transparencia" y con "colaboración absoluta con la justicia", que será "la que determinará todas estas acciones".

Preguntado por si cree que la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la nueva pieza separada del 'caso Koldo' que instruye la Audiencia Nacional afectará electoralmente al PSOE en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Arcadi España ha señalado que el posible coste "lo decidirán los ciudadanos" en las urnas.

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"La corrupción cero no existe, lo que sí existe es la forma de abordarla", ha reivindicado. En este sentido, ha invitado al resto de partidos políticos a "hacer una reflexión" y "seguir el ejemplo" del PSOE ante estas situaciones.

QUE CADA UNO "SUME LA LÍNEA DE PUNTOS Y SAQUE SUS CONCLUSIONES"

Sobre el hecho de que esta nueva operación haya salido unos días antes del inicio de la campaña, Arcadi España ha invitado a que cada uno "sume la línea de puntos y saque sus conclusiones".

Y sobre si cree que las novedades del caso podrían afectar a la campaña del PSOE, ha advertido de que el PP y Vox "van a querer embarrar" la misma, de hecho ya lo han hecho con vídeos "poco educados" haciendo uso de la inteligencia artificial (IA).

Frente a ello, ha apostado por "hablar de verdad de los problemas de los ciudadanos" porque, a su juicio, ese es el debate en el que el PSOE se encuentra "cómodo".

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