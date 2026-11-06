Arcadi España valora la "contundencia" del PSOE para afrontar posibles casos de corrupción

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València, 6 nov (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha valorado este viernes que el PSOE haya afrontado los casos de supuesta corrupción en su partido con "contundencia" y ha reconocido que su sentimiento hacia ellos es "el mismo que todos los españoles: rabia, decepción y tristeza".

España ha respondido así a las preguntas sobre el nuevo registro de la UCO al domicilio en València del exministro José Luis Ábalos en una pieza del caso Koldo en el coloquio del desayuno del Fórum Europa-Tribuna Mediterránea y cómo puede afectar a la campaña electoral del 29 de noviembre.

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"Con los casos de corrupción, mi sentimiento es el mismo que los españoles: rabia, decepción y tristeza", ha asegurado para defender que el Partido Socialista "ha tomado decisiones muy duras antes de que se supieran los hechos" y que actúa con "transparencia y colaboración con la justicia".

"El coste lo decidirán los ciudadanos, que tienen que saber que la corrupción cero no existe pero sí hay formas de abordarla, y el PSOE lo ha hecho con contundencia, separándolos de sus responsabilidades y con la máxima colaboración; otros deberían seguir el ejemplo", ha agregado.

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Sobre el impacto del caso Koldo en la campaña, ha asegurado que "no va a ser por parte del PSOE sino de la derecha y la extrema derecha, que la van a querer embarrar, con vídeos de IA poco educados".

"Creo que lo que importa es hablar de verdad de los problemas de los ciudadanos, y aquí se encuentra cómodo el PSOE, y actuar con contundencia en casos de corrupción", ha manifestado.

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Preguntado sobre cómo ve la campaña en la Comunitat Valenciana, ha asegurado que hay una "líder excepcional, Diana Morant" y los resultados serán "mucho mejor" porque la derecha está "crispando" tanto la atmósfera "que muchos no se atreven a expresar sus ideas y se hace difícil hablar de política", pero se ha mostrado "convencido de que hablarán en las urnas".

Además, ha lanzado una reflexión sobre la democracia: "No se trata de si eres de izquierda o de derechas, no se trata de votar porque odias a otros; hay que defender la democracia, los valores que nos unen, la convivencia, la educación y un debate limpio. Invito a los demócratas a defenderla". EFE

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(foto) (vídeo)