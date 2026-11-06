Arcadi España: Si necesitamos inversión ferroviaria no podemos lanzar mensajes de recortes

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València, 6 nov (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha dicho este viernes que el país necesita una inversión "adicional" en el sistema ferroviario y ese "esfuerzo" inversor será "una prioridad" para el posible Gobierno progresista que pueda salir del 29-N, por lo que no se pueden lanzar "mensajes de recortes".

España necesita una "inversión adicional" en la alta velocidad y en Cercanías y "si vamos a necesitar un esfuerzo inversor no podemos lanzar mensajes de recortes", ha aseverado el ministro en el coloquio del Fórum Europa-Tribuna Mediterránea que ha protagonizado en València y donde ha sido presentado por la ministra y candidata socialista a la Presidencia de la Generalitat, Diana Morant.

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Arcadi España ha defendido que el exministro de Transportes Óscar Puente ha "dado la cara y explicaciones" tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha asegurado que ha demostrado, con su decisión de dimitir, "que no todo el mundo es igual".

A si juicio, lo que ha pasado respecto al accidente ferroviario de Urda "es tan extraordinario que no lo sabemos valorar" y ha apuntado que el debate político "no es para crispar, sino para aportar".

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En su opinión, el país "no puede permitirse dos accidentes de alta velocidad" pero ha sostenido que "Puente, desde primer momento, estuvo en su sitio, dio la cara y explicaciones; los primeros días, más confusos, estuvo allí y hubo medidas de apoyo a las víctimas".

Sobre que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, haya asumido las competencias de Transporte, ha asegurado que "tiene capacidad" y un "talante dialogante, empático y solvente" y se ha mostrado convencido de que hará "aportaciones importantes en un momento tan difícil para el transporte público".

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"Aportará soluciones y contribuirá a recuperar la confianza" en el sistema ferroviario, ha apuntado para defender que la inversión de Adif en alta velocidad ha aumentado un 80 % respecto a cuando llegaron al Gobierno, así como que "lo importante es que se ejecuta; por encima del 90 % en el caso de Adif".

El ministro ha pedido, también, un "debate de inversiones en infraestructuras y estructuras" y ha resaltado la "voluntad política que tiene el Gobierno, con diálogo con los sindicatos técnicos en materia ferroviaria y conjuntamente a la sociedad, de recuperar esa confianza en el sistema ferroviario".

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Preguntado si el Ejecutivo va a informar sobre la investigación que se lleva a cabo del accidente, ha asegurado que "hay garantías demostradas de la transparencia del Gobierno".

"El Gobierno va a ser transparente; hemos dado un paso tras la decisión del ministro de dar un paso atrás, un ejemplo de responsabilidad que se asume por empatía", ha concluido. EFE

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(foto) (vídeo)