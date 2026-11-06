Espana agencias

Arcadi España advierte de que con un gobierno de PP y Vox no habrá modelo de financiación

Guardar

València, 6 nov (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este viernes que si tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre hubiera un gobierno de coalición PP-Vox, no habría un modelo de financiación autonómica porque no pondrían sobre la mesa las cifras que ha puesto el Gobierno socialista.

Durante su intervención en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, en el que ha sido presentado por la ministra y candidata socialista a la presidencia de la Generalitat, Diana Morant, España ha sostenido que "si no hay Gobierno progresista no va a haber un nuevo modelo de financiación autonómica" porque PP "aún no ha puesto las cifras encima de la mesa" y Vox "no cree en el autogobierno y no las pondría".

PUBLICIDAD

A su juicio, el Gobierno del PSOE, con su propuesta de modelo, "ha dado una cifra por comunidades autónomas que nadie se ha atrevido a dar en muchos años" y ha sostenido que si tras el 29-N hay un gobierno progresista, presentarán al Congreso el modelo y culminarán el trámite parlamentario que no ha podido acometer por el adelanto electoral.

También ha dicho no entender que el PP hable de "sacrificios" y se ha preguntado, si la derecha quiere rebajar los impuestos y bajar con su propuesta 85.000 millones del IRPF -todo el gasto de las comunidades autónomas en Educación y el 80 % de Sanidad-, "de dónde va a recortar".

PUBLICIDAD

Además, ha asegurado que "con un Gobierno del PP y Vox, la Comunitat Valenciana no tendrá 3.669 millones" -los que contempla el modelo de financiación autonómica del Ministerio de Hacienda- y ha pedido al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "reflexione" sobre el modelo "y ponga por delante de los intereses partidistas los de los valencianos" porque, a su juicio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no puede decidir sobre la financiación autonómica de los valencianos". EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Las autoridades confirmaron ayer la entrega a las familias de los cuerpos de 66 víctimas del accidente de Urda. ‘Cadena Ser’ publicaba que Koldo acusa al PP de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez, y horas después la Guardia Civil detuvo a seis personas en una nueva operación del caso Koldo. Todas las encuestas dan una ventaja holgada a PP y Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Feijóo refuerza su agenda latinoamericana con Kast y María Corina Machado durante la Cumbre Iberoamericana

La cita, en la que participaron autoridades parlamentarias y el canciller Francisco Pérez Mackenna, dio continuidad al contacto mantenido en Lima durante la investidura de Keiko Fujimori, según el PP

Feijóo refuerza su agenda latinoamericana con Kast y María Corina Machado durante la Cumbre Iberoamericana

Isa Pantoja responde a la propuesta de Asraf de tener otro hijo: “Él tiene mucho tiempo para pensar, pero yo ahora estoy sola prácticamente”

La hija de Isabel Pantoja reconoce que le haría ilusión ampliar la familia, pero prefiere esperar a que su marido regrese de Honduras para valorarlo

Isa Pantoja responde a la propuesta de Asraf de tener otro hijo: “Él tiene mucho tiempo para pensar, pero yo ahora estoy sola prácticamente”

Números ganadores del Super Once del 6 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Números ganadores del Super Once del 6 noviembre

El juez del ‘caso Plus Ultra’ rechaza investigar a Zapatero por malversación como pedía la Fiscalía por las joyas: seguirá imputado por fraude y contrabando

Se refiere al hallazago de tres juegos de joyería —uno con rubíes, otro con esmeraldas y un tercero con zafiros— que Zapatero habría retenido en su poder

El juez del ‘caso Plus Ultra’ rechaza investigar a Zapatero por malversación como pedía la Fiscalía por las joyas: seguirá imputado por fraude y contrabando
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Feijóo refuerza su agenda latinoamericana con Kast y María Corina Machado durante la Cumbre Iberoamericana

El juez del ‘caso Plus Ultra’ rechaza investigar a Zapatero por malversación como pedía la Fiscalía por las joyas: seguirá imputado por fraude y contrabando

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla

Miguel Ángel Revilla cree que Vox saldrá del 29N con la capacidad de imponer “condiciones tremendas” al PP, que sacaría “menos votos que la última vez”

ECONOMÍA

La ayuda que puedes solicitar para pagar casi un 60% menos de luz en lo que queda de este año: un descuento para los hogares vulnerables

La ayuda que puedes solicitar para pagar casi un 60% menos de luz en lo que queda de este año: un descuento para los hogares vulnerables

Así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2026: se titula ‘Corazonada’ y trata sobre historias compartidas

La tendencia en la que se paga por trabajar en pueblos de Francia o Irlanda: hasta 500 euros al día por ordeñar cabras y recoger aceitunas

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

DEPORTES

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”