Arcadi España advierte de que con un gobierno de PP y Vox no habrá modelo de financiación

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València, 6 nov (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este viernes que si tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre hubiera un gobierno de coalición PP-Vox, no habría un modelo de financiación autonómica porque no pondrían sobre la mesa las cifras que ha puesto el Gobierno socialista.

Durante su intervención en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, en el que ha sido presentado por la ministra y candidata socialista a la presidencia de la Generalitat, Diana Morant, España ha sostenido que "si no hay Gobierno progresista no va a haber un nuevo modelo de financiación autonómica" porque PP "aún no ha puesto las cifras encima de la mesa" y Vox "no cree en el autogobierno y no las pondría".

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A su juicio, el Gobierno del PSOE, con su propuesta de modelo, "ha dado una cifra por comunidades autónomas que nadie se ha atrevido a dar en muchos años" y ha sostenido que si tras el 29-N hay un gobierno progresista, presentarán al Congreso el modelo y culminarán el trámite parlamentario que no ha podido acometer por el adelanto electoral.

También ha dicho no entender que el PP hable de "sacrificios" y se ha preguntado, si la derecha quiere rebajar los impuestos y bajar con su propuesta 85.000 millones del IRPF -todo el gasto de las comunidades autónomas en Educación y el 80 % de Sanidad-, "de dónde va a recortar".

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Además, ha asegurado que "con un Gobierno del PP y Vox, la Comunitat Valenciana no tendrá 3.669 millones" -los que contempla el modelo de financiación autonómica del Ministerio de Hacienda- y ha pedido al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "reflexione" sobre el modelo "y ponga por delante de los intereses partidistas los de los valencianos" porque, a su juicio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no puede decidir sobre la financiación autonómica de los valencianos". EFE

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