Alonso apela a "ser valientes y tener creencia" para ganar por fin en la pista del Madrid

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Murcia, 6 nov (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, apeló a "ser valientes, poner físico y tener creencia" para ganar al Real Madrid, rival al que nunca venció a domicilio en la Liga Endesa en 33 visitas -32 en la Liga y una más en la Copa del Rey- y añadió que "eso forma parte" de la "identidad" de su equipo y así debe ser "sobre todo fuera de casa".

El técnico universitario hizo esas declaraciones a dos días del encuentro de la séptima jornada liguera, fijado para el domingo a las siete de la tarde en el Movistar Arena de la capital de España.

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Preguntado por cómo se gana en Madrid Sito respondió lo siguiente: "No lo sé porque no lo he podido experimentar con el UCAM CB aunque varias veces estuvimos a punto de lograrlo, con la victoria casi en la mano".

"El Real Madrid es un club de un nivel muy alto y el una dificultad máxima y ante él muchas veces jugamos superpartidos, pero sin la determinación final para conseguir un triunfo que llevamos años buscando. En todo caso, cada temporada es diferente y vamos con la ilusión de hacer un buen partido y seguir con la mejora que estamos teniendo".

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Los blancos lideran la competición con seis victorias en seis partidos y a este encuentro se presentarán con ausencias sensibles por diversas lesiones -los bases Facundo Campazzo y Théo Maledon y los ala pívots Gabi Deck, Mikael Jantunen y Usman Garuba-. A ello también aludió Sito.

"Ellos tienen bajas y también a otros jugadores de su plantilla que sí están adoptando un papel importante como Alberto Abalde, Sergi Llull y Andrés Feliz, que son de altísimo nivel. Los roles cambiarán pero tendremos enfrente a un adversario que anotó más de 95 puntos en todos sus partidos de la Euroliga", manifestó el técnico madrileño.

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Del cuadro entrenado esta campaña por Pedro Martínez resaltó que "se asemeja al Valencia Basket que ya dirigió Pedro y juega con un ritmo muy alto" y puso el foco en el pívot caboverdiano Edy Tavares: "Su capacidad de taponar, intimidar y defender no la vi en la Liga desde hacía mucho tiempo y tengo admiración por ese jugador".

Con respecto a las claves para asaltar el Movistar Arena fue claro. "El pasado curso hicimos 123 puntos con prórroga allí y acabamos perdiendo. Tenemos que ser valientes y poner físico para competir pero no ante este rival sino contra cualquiera de la Liga pues así tienes opciones de ganar. Además, hay que tener creencia y eso forma parte de nuestra identidad y así debe ser sobre todo fuera de casa", expuso. EFE

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