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Alonso apela a "ser valientes y tener creencia" para ganar por fin en la pista del Madrid

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Murcia, 6 nov (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, apeló a "ser valientes, poner físico y tener creencia" para ganar al Real Madrid, rival al que nunca venció a domicilio en la Liga Endesa en 33 visitas -32 en la Liga y una más en la Copa del Rey- y añadió que "eso forma parte" de la "identidad" de su equipo y así debe ser "sobre todo fuera de casa".

El técnico universitario hizo esas declaraciones a dos días del encuentro de la séptima jornada liguera, fijado para el domingo a las siete de la tarde en el Movistar Arena de la capital de España.

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Preguntado por cómo se gana en Madrid Sito respondió lo siguiente: "No lo sé porque no lo he podido experimentar con el UCAM CB aunque varias veces estuvimos a punto de lograrlo, con la victoria casi en la mano".

"El Real Madrid es un club de un nivel muy alto y el una dificultad máxima y ante él muchas veces jugamos superpartidos, pero sin la determinación final para conseguir un triunfo que llevamos años buscando. En todo caso, cada temporada es diferente y vamos con la ilusión de hacer un buen partido y seguir con la mejora que estamos teniendo".

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Los blancos lideran la competición con seis victorias en seis partidos y a este encuentro se presentarán con ausencias sensibles por diversas lesiones -los bases Facundo Campazzo y Théo Maledon y los ala pívots Gabi Deck, Mikael Jantunen y Usman Garuba-. A ello también aludió Sito.

"Ellos tienen bajas y también a otros jugadores de su plantilla que sí están adoptando un papel importante como Alberto Abalde, Sergi Llull y Andrés Feliz, que son de altísimo nivel. Los roles cambiarán pero tendremos enfrente a un adversario que anotó más de 95 puntos en todos sus partidos de la Euroliga", manifestó el técnico madrileño.

Del cuadro entrenado esta campaña por Pedro Martínez resaltó que "se asemeja al Valencia Basket que ya dirigió Pedro y juega con un ritmo muy alto" y puso el foco en el pívot caboverdiano Edy Tavares: "Su capacidad de taponar, intimidar y defender no la vi en la Liga desde hacía mucho tiempo y tengo admiración por ese jugador".

Con respecto a las claves para asaltar el Movistar Arena fue claro. "El pasado curso hicimos 123 puntos con prórroga allí y acabamos perdiendo. Tenemos que ser valientes y poner físico para competir pero no ante este rival sino contra cualquiera de la Liga pues así tienes opciones de ganar. Además, hay que tener creencia y eso forma parte de nuestra identidad y así debe ser sobre todo fuera de casa", expuso. EFE

Ij/bc/og

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