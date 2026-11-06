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Almadía mantiene su premio a Silva Rojas tras revisar la obra señalada por usar IA

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Madrid, 6 nov (EFE).- La editorial Almadía ha reiterado su confianza en el escritor peruano David Silva Rojas y mantiene el fallo del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat a su novela 'Donde el agua trabaja' tras concluir la revisión de los materiales aportados por el autor sobre el proceso de escritura de la obra.

"Almadía fundamentó su juicio en criterios humanos, a partir del conjunto de la información examinada, su relación con la obra y las distintas conversaciones sostenidas con tecnólogos, abogados y peritos lingüísticos durante el proceso", ha señalado la editorial mexicana en un comunicado.

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También destacan que Silva Rojas mantuvo en todo momento "una actitud abierta y disposición para colaborar, atender las preguntas de la editorial y aportar la información solicitada".

Almadía asegura que el fallo del jurado, integrado por las escritoras Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda, fue "una decisión literaria, tomada a partir de la lectura de las obras que concursaron" y respalda tanto ese fallo como la independencia del criterio de las integrantes del jurado.

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Por otro lado, piden "una disculpa" al diario 'El País', que el pasado 23 de octubre publicó la noticia de que dicha novela estaba escrita en un 99 % con IA, tras pasarla por el detector Pangram, lo que llevó a la editorial a cancelar la presentación prevista en España para ese mismo día.

"No siempre se distinguió con suficiente claridad entre una sospecha y un hecho demostrado, y eso tuvo consecuencias para el autor, las juradas y la editorial", señala el comunicado. "La capacidad de amplificar una afirmación exige también cuidado hacia las personas sobre las que se informa", precisa.

Dicen no querer cuestionar "el legítimo ejercicio del periodismo", sino "reflexionar sobre sus consecuencias" como "una forma de ejercer esa responsabilidad".

Con una trayectoria de más de veinte años, la editorial Almadía comparte su convicción de que la relación entre escritores y editores debe basarse en la confianza y "no convertirse en una vigilancia permanente".

"Entendemos que las dudas sobre una novela premiada tienen interés periodístico y deben examinarse con seriedad. También creemos que los resultados de una herramienta de detección no bastan por sí solos para dar por demostrado cómo se escribió una obra", dicen.

Por último, la editorial cuestiona las implicaciones que tiene "conceder a empresas del norte global la autoridad para validar" la literatura latinoamericana y apuesta por "seguir confiando en el criterio humano". EFE

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