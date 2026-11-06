Alcaraz firma otra gesta camino de sus primeras semifinales en Masters 1.000 de París

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París, 6 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz levantó dos bolas de partido contra el estadounidense Taylor Fritz para clasificarse para sus primeras semifinales del Masters 1.000 de París y, de paso, preservar las opciones de su compatriota Rafael Jodar de acudir al Torneo de Maestros de Turín.

El número 3 del mundo estuvo contra las cuerdas, pero una vez más se aferró al duelo desde el borde del precipicio para dar la vuelta al partido, 6-7 (10), 7-5 y 6-3 en dos horas y 45 minutos, y encadenar una séptima victoria que le coloca por cuarta temporada por encima de las 40 en un mismo año. EFE

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