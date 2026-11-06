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Activadas en Canarias alertas por lluvias, viento y oleaje ante la llegada de Bruna

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Santa Cruz de Tenerife, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por lluvias, fuertes vientos y fenómenos costeros a partir de este sábado ante la llegada de la borrasca de alto impacto Bruna, que puede dejar precipitaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado en doce horas, rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros.

La Dirección General de Emergencias ha activado la alerta por viento desde las 12:00 horas del sábado en La Palma y en las cumbres, norte y noroeste de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, mientras que en el resto de estas islas se establece la prealerta.

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La alerta por fenómenos costeros comenzará a las 18:00 horas del sábado en el litoral norte y oeste del archipiélago, con situación de prealerta en el resto de las costas.

La alerta por lluvias entrará en vigor a las 21:00 horas del sábado en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, mientras que Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa permanecerán en prealerta.

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Según las previsiones, las precipitaciones comenzarán la noche del sábado en La Palma y se extenderán hacia el este a lo largo del domingo, hasta afectar a la totalidad del archipiélago.

La Palma será la isla donde se esperan las lluvias más intensas y persistentes, con acumulados que podrán superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora y los 100 litros en doce horas.

En El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria las precipitaciones también podrán ser fuertes y persistentes, con intensidades de unos 25 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en las islas orientales se esperan registros de 20 litros o más, aunque de menor persistencia.

Respecto al viento, se prevén rachas del suroeste que podrán superar los 70 kilómetros por hora el sábado en zonas de La Palma y en las cumbres centrales de Tenerife, mientras que el domingo el episodio se intensificará, con rachas superiores a los 90 kilómetros por hora, especialmente en las cumbres y el noroeste de las islas montañosas.

El estado del mar también empeorará desde el sábado, con vientos del suroeste de fuerza 7 y mar de fondo que podría alcanzar entre tres y cuatro metros a partir del lunes.

El oleaje afectará especialmente desde la tarde del domingo a las costas occidentales de La Palma y El Hierro, antes de extenderse al resto de los litorales expuestos.

Emergencias advierte, además, de que el episodio coincidirá con coeficientes de marea elevados, de 84 el domingo, 82 el lunes y 77 el martes, por lo que las pleamares podrán agravar sus efectos en las zonas costeras.

Las declaraciones de alerta permanecerán vigentes hasta una nueva comunicación de la Dirección General de Emergencias. EFE

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