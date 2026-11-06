0-0. Paupérrimo empate sin goles entre Sevilla y Alavés

Sevilla, 6 nov (EFE).- El Sevilla y el Alavés han empatado este viernes a cero en la apertura de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports, al término de un encuentro en el que las mejores ocasiones fueron para los locales, incluido un penalti detenido por Sivera a Vargas, si bien el paupérrimo espectáculo ofrecido por ambos contendientes terminó en un reparto de puntos. EFE

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