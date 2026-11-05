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Sira Rego: "Sueño con que haya una agencia internacional para la gobernanza de la IA"

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Salamanca, 5 nov (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha expresado este jueves su sueño de contar en el futuro próximo con una agencia internacional para la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), vinculada a organismos como la ONU o la OMS, que preserve especialmente los derechos de los "más vulnerables y sensibles", los niños.

En el marco del Salamanca Forum, momentos antes de firmar la 'Declaración de Salamanca sobre la Inteligencia Artificial y los Derechos de la Infancia', Rego ha sostenido que se trata de un "debate de época" porque estas tecnologías van a generar "grandes transformaciones en los modelos productivos" y plantean un gran reto en el ámbito educativo.

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"Sueño con que haya una agencia internacional para la gobernanza de la IA", ha manifestado sobre el papel que deben jugar las administraciones públicas en este debate global.

La ministra ha lamentado que el fin de la legislatura haya provocado el freno a la Ley de Entornos Digitales, ampliamente discutida y con aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, aunque ha dado por hecho que las nuevas Cortes Generales surgidas de las elecciones del 29N hagan una votación prácticamente "procedimental" y la norma sea "una nueva realidad" en pocos meses.

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Rego ha reconocido que se trata de asuntos con una "complejidad extraordinaria", aunque ha reiterado su deseo de avanzar en la arquitectura de una gobernanza global que controle el funcionamiento de la IA: "No servirá de nada plantear soluciones nacionales porque serán insuficientes", ha asumido.

Ante varios de los promotores de esta Declaración de Salamanca, firmada en el marco de la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca en la institución académica salmantina, Rego ha expresado su "felicidad y orgullo" por firmar este documento, aunque ha sostenido que se trata de un "punto de partida" que interpela al mundo y no es un "lugar de llegada".

La ministra ha compartido debate con algunos de los integrantes de la iniciativa internacional WAIQ, vinculada con la Universidad de Harvard, como el español Luis Ignacio Vicente, quien ha resaltado el esfuerzo colectivo y multidisciplinar de poner en pie iniciativas de este tipo para tratar de, "con toda la humildad, cambiar el mundo".

"Esto va muy deprisa", ha alertado Vicente, convencido de que es necesario tomar medidas para estar preparados porque "si no, puede ser tarde".

"No es bueno solo sentarse y hablar, tiene que haber un sentido mayor, para generar valor para una sociedad", ha resumido.EFE

orv-cgc/mcm

(foto) (vídeo)

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