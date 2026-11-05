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Policía Nacional investigó al acusado de asesinar a su pareja e incendiar su vivienda como sospechoso las primeras horas

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El juicio contra P.L.B., el hombre acusado de asesinar a su pareja sentimental, A.C.G., y provocar un incendio en la vivienda en la que residía en Albacete, en diciembre de 2022, ha alcanzado su tercera sesión en la Audiencia Provincial de Albacete.

Una vista marcada por los testimonios de agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación que lograron reconstruir los acontecimientos gracias a las cámaras de seguridad próximas a la vivienda de los hechos y de las pruebas encontradas en el inmueble.

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En los primeros momentos, tras la extinción del fuego, que se realizó en escasos minutos dada la proximidad de la estación de Bomberos, los investigadores de la Policía habrían encontrado signos evidentes de que el incendio no había sido accidental, al no encontrarse ningún punto de origen posible que coincidiese con un inicio espontáneo.

A través de las declaraciones de los agentes, se ha trasladado que la investigación, una vez comprobados los indicios de que el incendio había sido provocado, se centraron en los posibles autores del mismo, situándose el acusado como principal sospechoso desde las primeras horas del sábado 10 de noviembre, gracias a las declaraciones del vecino que le situaban en el lugar de los hechos.

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Entre las declaraciones, ha destacado la del agente de la Policía Nacional encargado de la detención del acusado ha señalado que en el momento de su detención "no reaccionó ante un hecho tan grave". Un extremo que llamó la atención de los agentes.

Asimismo, varios agentes presentes durante la detención han destacado que presentaba lesiones en la cara, compatibles con marcas de arañazos.

Además, han presentado declaración agentes encargados de la inspección del inmueble en los días posteriores, que han señalado que desde el primer momento se descartó una causa accidental para el inicio del fuego.

El hallazgo de un bote de alcohol permitió elaborar la hipótesis de como se causó de forma deliberada el incendio. Unos indicios posteriormente confirmados, han señalado, con las pruebas forenses a través de la autopsia a la víctima, que mostraban signos de quemaduras lineales, compatibles con haber sido rociada con una sustancia acelerante como el alcohol.

Por otra parte, en el lugar de los hechos, a pesar de no poder encontrarse huellas dactilares a causa de la degradación de las pruebas causada por el humo y el fuego, los agentes pudieron situar al acusado en el lugar de los hechos a través de restos de ADN en una colilla de cigarro encontrada en la vivienda.

También han sido presentados nuevos testimonios que permiten reconstruir los movimientos del vehículo perteneciente a la víctima, presuntamente conducido por el acusado, entre las 22.54 horas y 3.27 horas.

INICIO DE LOS TESTIMONIOS PERICIALES

Una vez concluidos los interrogatorios a los testigos policiales del caso, está previsto que comience este viernes la fase testimonial de los peritos forenses, que se extenderá, previsiblemente, hasta el próximo 13 de noviembre.

Tras la fase oral del juicio, un jurado compuesto por 7 mujeres y 2 hombres tendrá que emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia por los delitos de asesinato con alevosía e incendio provocado.

Unas acusaciones por las cuales la Fiscalía y la acusación popular reclaman un total de 40 años de prisión, mientras la acusación particular eleva la petición de penas de cárcel a los 45 años.

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EuropaPress

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