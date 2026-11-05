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Pat Long: Es increíble ver talento que llega de tantos países como Siria o Finlandia

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Carlos Mateos Gil

Madrid, 4 nov (EFE).- Uno de los principales retos que se plantea la NFL, por medio del International Player Pathway (IPP) y de la NFL Academy, es la búsqueda de talento fuera de Estados Unidos y Canadá. Pat Long, director de Desarrollo Internacional de Fútbol Americano de la competición, explica en una entrevista a EFE cómo son los procesos para detectar en el extranjero a las estrellas del futuro y qué se puede esperar de España, país que visita con motivo del NFL Madrid Game entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons.

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Pregunta (P): ¿Qué significa para la NFL regresar a Madrid y al Bernabéu?

Respuesta (R): Creo que todos estamos extremadamente emocionados de estar de vuelta aquí. El estadio y la ciudad son fenomenales. Esperamos este año un partido igual de bueno que el del año pasado. Veremos qué obtenemos, pero vienen dos grandes equipos. Muy contentos de estar de vuelta en esta ciudad en un lugar tan emblemático y con muchas ganas de que llegue el domingo y de todo lo que venga antes durante esta semana en Madrid.

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P: El número de aficionados al fútbol sigue creciendo junto con el número de personas que lo juegan. Con los años, ¿podría terminar España convirtiéndose en un lugar ideal para descubrir nuevos talentos en Europa?

R: Creo que sí. Estamos tratando de ser más inteligentes, más eficientes y de encontrar formas de ampliar nuestros esfuerzos de identificación y reclutamiento de talento en toda Europa, en España particularmente como mercado prioritario. Tendremos nuestro segundo partido consecutivo de la NFL Academy aquí esta semana, lo cual es muy importante para nosotros, no sólo desde un punto de vista competitivo, sino también para comprender y evaluar el nivel de talento aquí en España.

P: ¿Qué características estándar podría tener un jugador español promedio que lo harían idóneo para la NFL?

R: Creo que todo depende de la posición. Históricamente, hemos visto que ciertos tipos de jugadores provienen de ciertos países con mayor concentración. No sé si todavía tenemos esos datos en España para decir con certeza qué tipo de atleta esperamos que venga de aquí. Creo que la gente generaliza y hace suposiciones de que, debido al 'soccer', podríamos encontrar aquí pateadores y especialistas; y estoy seguro de que los encontraremos, ojalá así sea.

Pero eso no quiere decir que no podamos encontrar 'backs' defensivos como el que tenemos en nuestra plantilla actual de la academia procedente de España. La clave para nosotros es brindar la oportunidad de identificar el talento y desarrollarlo, y luego, con el tiempo, veremos qué posiciones vienen de España con mayor frecuencia.

P: ¿Cómo es el proceso para convertirse en 'scout' para la NFL en el extranjero?

R: Tenemos un equipo bastante reducido. En nuestro grupo de desarrollo internacional, tenemos algunas personas que se enfocan principalmente en el scouting, ya sea para el programa IPP o los programas de la NFL Academy. En nuestros programas de la NFL Academy tenemos a nuestros directores de academia y sus respectivos cuerpos técnicos entre el campus en el Reino Unido y en el segundo campus lanzado más recientemente en Australia; y ellos administran el proceso de identificación de talento de reclutamiento para las academias.

Para el programa IPP tenemos al responsable operativo del día a día, además de un jefe de ojeadores cuya única responsabilidad y principal objetivo es buscar en todo el mundo a los jugadores que encajen con el perfil del IPP cada año, a medida que seleccionamos a los nuevos integrantes.

P: ¿De qué país fuera de Estados Unidos y Canadá ve usted que llega más talento hoy?

P: Estamos comenzando a ver algunas tendencias históricas fuertes, particularmente en el IPP. Algunos de los países más representados son Nigeria, Reino Unido, Alemania o Australia. En lo que respecta a la academia hay 17 países diferentes representados. Es muy diverso. Es increíble ver talento que llega de tantos países diferentes como Siria o Finlandia.

P: ¿Qué tan satisfechos están con los resultados del IPP? ¿Cómo de gratificante es que jugadores como Jordan Mailata o Efe Obada llegaran a la liga a través de él?

R: Me encanta celebrar las victorias, me encantan esas dos personas; pero nunca estamos satisfechos. No podemos dormirnos en los laureles de Jordan Mailata y su tremendo éxito. Creo que lo importante es el gran embajador que ha sido, al igual que muchos otros que han pasado por el programa. Pero ahora se trata de que eso sea la norma y no la excepción.

El objetivo de cada promoción es la colocación completa de cada clase del IPP. Incorporamos a unos 15 atletas seleccionados al programa, asegurándonos de hacer todo lo posible para desarrollarlos como jugadores de la NFL, ya sea que sean seleccionados en el draft, contratados por equipos de la NFL o que continúen su carrera deportiva, ya sea en ligas internacionales o donde sea. Hay mucho más que podemos recordar y de lo que podemos aprender para seguir mejorando y ser mejores en el futuro.

P: ¿Sería un objetivo que el IPP ya no fuera necesario y que se pudiera crear el talento y controlar todo el proceso hasta la NFL solo con la Academia?

R: La respuesta corta es sí. Si hay una sana canibalización del IPP por parte de la Academia, entonces todos hemos hecho nuestro trabajo. Si ya no hay necesidad del IPP porque hay cierto nivel y calibre de talento en ese rango de edad y categoría para ingresar a la liga, entonces genial. Por supuesto, continuaremos brindando las oportunidades que el IPP ofrece a los atletas especiales que encontramos cada año en todo el mundo. Se trata de buscar una manera equilibrada para que ambos programas sigan prosperando y cumpliendo sus respectivos propósitos. EFE

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