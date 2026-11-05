Navahermosa (Toledo) se prepara para despedir a Jesús de Miguel

Guardar

Navahermosa (Toledo), 5 nov (EFE).- Los restos mortales del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel han llegado a primera hora de este jueves al tanatorio municipal de Navahermosa (Toledo), donde familiares, vecinos y allegados podrán acompañar a la familia antes de la misa funeral, prevista para las 15:00 horas en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel.

El jugador del CD Tenerife, de 30 años, falleció el martes tras sufrir un golpe durante el encuentro disputado frente al FC Andorra y su muerte ha provocado dolor y consternación en Navahermosa, localidad de la que proceden sus padres y abuelos y donde el ariete pasó temporadas durante su infancia.

PUBLICIDAD

El Consistorio ha decretado tres días de luto oficial, acordados por unanimidad en un pleno extraordinario, y las banderas de los edificios municipales ondean a media asta.

La ceremonia religiosa reunirá a representantes del club, cuya primera plantilla y directiva tienen previsto desplazarse hasta la localidad toledana para acompañar a la familia.

PUBLICIDAD

Navahermosa, un pueblo de los Montes de Toledo con unos 3.500 habitantes, ha sido el lugar elegido por la familia para el funeral de Jesús de Miguel, que falleció en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, tras un impacto fortuito con el portero del FC Andorra, Jesús Owono, durante el partido disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Durante las primeras horas de este jueves se ha podido ver a vecinos de la localidad toledana acercarse al tanatorio municipal para acompañar a su familia y amigos y dar el último adió al futbolista.EFE

PUBLICIDAD

agd/cst/jpd