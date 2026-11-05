LIV Golf certifica su final tras la retirada del nuevo inversor

Redacción deportes, 5 nov (EFE).- LIV Golf ha comunicado que ante la retirada del inversor con el que pretendía poner en marcha un nuevo proyecto llamado LIV 2.0, asume que "la opción más responsable es avanzar hacia una liquidación ordenada", con lo que pone fin a la liga que nació en 2022 con la financiación de Arabia Saudí.
LIV, a través de una nota difundida este jueves, informó de que llevará a cabo un proceso de reestructuración supervisado por los tribunales en Estados Unidos después de que el pasado mes de septiembre solicitara la bancarrota una vez que el fondo soberano saudí dejara inyectar fondos cuando terminó la temporada en agosto. EFE
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