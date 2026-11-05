Espana agencias

La Guardia Civil deja en libertad a los seis detenidos en la nueva pieza del caso Koldo

Guardar

Madrid, 5 nov (EFE).- La Guardia Civil ha dejado en libertad a las seis personas detenidas este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la nueva pieza separada del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, han explicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Serrano abrió el pasado martes una pieza separada del caso Koldo tras recibir un nuevo informe de la UCO, y este jueves se ha materializado en el requerimiento a Adif Alta Velocidad de información sobre contratos presuntamente "amañados", en una investigación que aborda presuntas mordidas en contratos de obra pública.

PUBLICIDAD

Entre los detenidos por la UCO que han quedado en libertad figuran el empresario Cristian Corvillo, que condujo el coche de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017, y Andrea De la Torre, actual pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, hoy en prisión.

Los arrestos se han producido en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla.

Los agentes también han acudido a la sede de la empresa pública Adif Alta Velocidad para hacer un requerimiento de información, sobre presuntos contratos de obra pública "amañados", lo que vuelve a situar las sospechas sobre la época en la que Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes.

PUBLICIDAD

Fuentes de Adif han precisado a EFE que la compañía ha aportado la información solicitada esta mañana por los investigadores de la UCO que han acudido a la sede de Adif Alta Velocidad en Madrid y han destacado la "total colaboración" prestada.

Por las presuntas mordidas en obra pública el magistrado Moreno investigaba hasta ahora a al menos a una quincena de personas, incluidos Ábalos, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirigente socialista Santos Cerdán.

Con la apertura de esta nueva rama, crece aún más el procedimiento abierto en 2024, en un principio centrado en contratos de mascarillas, pero que evolucionó a adjudicaciones de obra pública y también a pesquisas sobre el sistema de reembolso en efectivo en el PSOE de pagos adelantados por sus cargos, que se investiga en secreto. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Pedro Sánchez asegura no tener “nada que ver” con los seis detenidos por el ‘caso Koldo’ y que el Gobierno colaborará con la Justicia

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Pedro Sánchez asegura no tener “nada que ver” con los seis detenidos por el ‘caso Koldo’ y que el Gobierno colaborará con la Justicia

Un niño de 12 años que ha recaudado más de 15.000 euros para salvar animales en peligro de extinción

Leo Sordello-Savala dona los beneficios de sus vídeos a organizaciones y acaba de recibir la Medalla de Honor en el Parlamento británico

Un niño de 12 años que ha recaudado más de 15.000 euros para salvar animales en peligro de extinción

El Gran Wyoming se jubila tras dos décadas en ‘El intermedio’ y será sustituido por Gonzo a partir de enero

La cadena se despide de uno de sus rostros más conocidos y busca a alguien que presente ‘Salvados’

El Gran Wyoming se jubila tras dos décadas en ‘El intermedio’ y será sustituido por Gonzo a partir de enero

TikTok lanza ‘Must Eat’, su propia guía de restaurantes virales: “Reúne los establecimientos que captan atención; ninguno podrá pagar para aparecer”

La red social de vídeos breves busca entrar en el sector gastronómico con una guía que reúne recomendaciones de usuarios y permite reservar sin salir de la aplicación

TikTok lanza ‘Must Eat’, su propia guía de restaurantes virales: “Reúne los establecimientos que captan atención; ninguno podrá pagar para aparecer”

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes”

El acto se celebra en la Galería de las Colecciones Reales. El rey Felipe VI se encarga de presidir el plenario, junto a Sánchez y Andrés Allamand, secretario general de la Comunidad

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes”

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes”

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | El nombre de Óscar Puente seguirá en la papeleta del PSOE en Valladolid: la Junta Electoral Provincial permite tacharlo sin que sea voto nulo

Zelenski pide respaldo ante los ataques de Rusia durante la Cumbre Iberoamericana: “Todos los días Rusia está matando ucranianos, con bombas, con misiles y con drones”

“Date por muerto, jubílate”: un guardia civil de Aranda de Duero recibe una carta anónima, acusa a un compañero y termina denunciado por vulnerar el honor

Una pareja argentina viajó a España para que su bebé conociera a la abuela, la madre decidió quedarse mientras que el padre se volvió: la Justicia española le da la custodia a ella

ECONOMÍA

España necesita 2,8 millones de albañiles para duplicar la construcción de viviendas, calculan los promotores inmobiliarios

España necesita 2,8 millones de albañiles para duplicar la construcción de viviendas, calculan los promotores inmobiliarios

El aceite de oliva da un vuelco: España prevé una cosecha histórica que disparará la producción un 23% y presionará los precios a la baja

La gasolina baja un 11%, pero llenar el depósito cuesta 27 euros más que hace un año, mientras el diésel vuelve a subir

Dos españoles compraron una vivienda sobre plano en Marruecos, pagaron a un banco español y el dinero desapareció: la Justicia no les da la razón

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

DEPORTES

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”

Carlos Alcaraz, sobre la llegada de Rafa Nadal al accionariado del Real Madrid: “Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida”

Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono, pero no tiene rival confirmado: “Estamos trabajando en eso”