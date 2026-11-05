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La Fundación Princesa de Girona anuncia los seis finalistas de la segunda edición

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Barcelona, 5 nov (EFE).- El Comité de Valores del premio Princesa de Girona a los valores de los jóvenes deportistas ha seleccionado a los seis finalistas -tres mujeres y tres hombres- de la segunda edición de este galardón, impulsado por la Fundación Princesa de Girona, en colaboración con la Confederación de Uniones de Federaciones Deportivas de España (CUFADE).

En la categoría femenina, el podio finalista está formado por la piragüista asturiana Lucía Val Cerceira, la nadadora artística canaria Martina Medina Mondéjar y la deportista madrileña de esquí adaptado Iraide Rodríguez Mata.

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En la categoría masculina, los tres finalistas son Nicolás Martínez Adega, piragüista gallego de aguas tranquilas adaptado; Alejandro Ríos Galindo, atleta de mediofondo de Castilla-La Mancha; y el barcelonés Ignacio Solé Bahima, practicante de surf de nieve.

Durante la segunda quincena de diciembre se celebrará, en Girona, la gala de entrega de los galardones en sus diferentes categorías, en un acto en el que se pondrán en valor estos referentes y versará sobre los valores del deporte como herramienta de gran impacto con potencial transformador.

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Con esta iniciativa, la Fundación Princesa de Girona quiere reconocer a los jóvenes deportistas (entre 16 y 23 años) que, "más allá de sus resultados competitivos, destacan por su ejemplaridad, esfuerzo, resiliencia, superación y compromiso social", según asegura la organización en un comunicado. EFE

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