La Fundación España Activa reconoce la trayectoria deportiva de Sandra Sánchez

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Madrid, 5 nov (EFE).- La Fundación España Activa anunció este jueves los galardonados de la novena edición de sus premios, que reconocen cada año a personas y entidades por su contribución a la actividad física y el deporte, en los que destaca la karateka Sandra Sánchez que recibirá el premio el próximo 26 de noviembre.

En esta edición, el premio a la 'Trayectoria Deportiva y Profesional' se lo llevó Sandra Sánchez, campeona olímpica, bicampeona del mundo y siete veces campeona de Europa de karate en la categoría kata femenino, por su "extraordinaria carrera deportiva" que constituye un ejemplo de "perseverancia, esfuerzo y superación".

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"La Fundación reconoce también su compromiso con la transmisión de los valores del deporte a las nuevas generaciones, al continuar compartiendo su experiencia y conocimientos tras su retirada de la alta competición", dijo la entidad en un comunicado.

Por su parte, el premio 'Promoción de la actividad física y el deporte desde la iniciativa del sector público' reconocerá al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo por "su labor pionera en la integración del ejercicio físico y el deporte en la rehabilitación de personas con lesión medular".

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Consolidó la actividad física como una herramienta terapeútica que contribuye a mejorar la "condición física, la autonomía personal y facilitar la inclusión social", a través de iniciativas como 'Sal de la Camilla'.

El premio 'Medios de Comunicación' se lo llevó Radio Marca, coincidiendo con la celebración de su 25º aniversario, por "contribuir a la difusión y promoción del deporte en España. Durante años han dado voz a deportistas, clubes, federaciones y competiciones.

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"Los galardonados de esta edición demuestran que promover la actividad física y el deporte es una tarea que va mucho más allá de la competición", dijo Jaime Lissavetzky, presidente de la Fundación España Activa. EFE