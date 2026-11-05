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La educación pública madrileña exige al Gobierno de Ayuso que escuche y negocie

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Madrid, 5 nov (EFE).- Miles de docentes y alumnos de todos los ciclos formativos de la Comunidad de Madrid se han manifestado este jueves de forma conjunta para mostrar sus reivindicaciones al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hasta que se les "escuche" y negocie las mejoras que tanto a los trabajadores como a los niños y jóvenes estudiantes.

La manifestación de este jueves es el broche final al segundo día de huelga impulsada por las seis universidades públicas madrileñas, que se han sumando a la huelga indefinida que desde el 14 de octubre mantienen los docentes no universitarios, que ha comenzado en Atocha, para pasar por la consejería de Educación y terminar en la Puerta del Sol

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Reducir las horas lectivas, bajar los ratios, más recursos para atender a la diversidad, y mejoras en las instalaciones, incluidas medidas de climatización es lo que piden los profesores de Madrid, mientras las universidades reclaman una financiación que "no les lleve a la quiebra" y se acabe con la pritavización.

"No es por mi, es por tus hijos", rezan en algunos de los carteles de los manifestantes, en su mayoría ataviados con la camiseta verde de "Educación de tod@s, para tod@s".

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Batukadas, silbatos, camisetas verdes y amarillas, han llenado el Paseo del Prado, junto a docentes de todas las edades acompañados por familias que han acudido a la marcha para apoyar a sus profesores.

"Zarzalejo siéntate", "Zarzalejo dónde estás", han sido de las consignas más repetidas entre los asistentes, apelando así a que la consejera de Educación negocie con el comité de huelga.

A esta manifestación han acudido representantes políticos como las portavoces de Más Madrid en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Bergerot y Rita Maestre, junto al candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, y la portavoz socialista en el Consistorio, Reyes Maroto, que han pedido al Ejecutivo que "se siente hablar" con los profesores.

La jornada de huelga de hoy ha sido una de las más dinámicas desde el 14 de octubre, cuando arrancó la huelga indefinida de los docentes de primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

A primera hora de la mañana nueve miembros del comité de huelga de los docentes no universitarios se ha encerrado en la sede de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, mientras en las universidades se repetían por segundo día los piquetes en todas las facultades.

De nuevo, los docentes han vuelto a confluir en una concentración frente a la consejería de Educación para reclamar "negociación" por parte del Ejecutivo regional; un encuentro que se ha saldado con el corte del tráfico de la calle Alcalá y un docente detenido.

Además, cientos de profesores vestidos de verde han formado largas colas en el Museo Thyssen, al igual que ya hicieron el pasado 21 de octubre en el Reina Sofía, donde este jueves se ha celebrado la "Uni en la calle" donde diferentes docentes han dado clases abiertas en la plaza. EFE

(foto)

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