Gonzo, nuevo conductor de 'El intermedio' por la próxima jubilación de El Gran Wyoming

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Madrid, 5 nov (EFE).- El periodista y presentador de televisión Fernando González, más conocido como Gonzo, se convertirá a partir de enero en nuevo conductor de 'El Intermedio' de La Sexta ante la próxima jubilación de El Gran Wyoming, según han confirmado EFE de fuentes del programa.

Hasta su relevo definitivo, han añadido dichas fuentes, estos dos presentadores a los que además les une una cercana relación personal convivirán al frente del espacio durante "un tiempo indefinido", que ellos mismos determinarán.

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Asimismo se ha insistido en que El Gran Wyoming no emprenderá después "ninguna aventura profesional nueva", sino que su salida del veterano programa se produce por su retiro.

Respecto a 'Salvados', el programa que hasta ahora presentaba Gonzo, se ha aclarado que "de momento sigue igual", que de hecho a él todavía le quedan por grabar algunos episodios de la actual temporada y que hasta el próximo otoño, ante el inicio de la siguiente, no se anunciará la identidad de su sustituto.

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Fue en 2006 cuando comenzaron las emisiones de 'El Intermedio', desde el principio con El Gran Wyoming como presentador de este espacio de análisis irónico y humorístico de la actualidad, lo que lo convierte en el más longevo de La Sexta.

Con su jubilación, José Miguel Monzón Navarro (Madrid, 1955), conocido como El Gran Wyoming, pone fin a una larga carrera en el mundo del espectáculo que inició tras tras un breve ejercicio de la medicina.

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Sus primeros pasos los dio como músico con grupos como Paracelso, con el que ganó el Festival Rock Villa de Madrid a finales de los años 70, y más tarde cuando en plena Movida formó el dúo humorístico-musical junto a Miguel Ángel Muñoz-Alonso, El Reverendo y el Gran Wyoming.

Eran los años 80 cuando dio también su salto a la televisión, donde participó en programas de TVE como 'Tablón de anuncios', 'Silencio, se juega' o 'Rokambole'. En los 90, amplió su presencia con espacios como 'La noche se mueve' y 'El peor programa de la semana'.

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Su gran salto de popularidad en este medio llegó sin embargo en 1996 como principal presentador del irreverente 'Caiga quien caiga' en Telecinco, donde se mantuvo hasta 2002. Por ese formato también pasó como reportero Gonzo, aunque no coincidieron, pues este se incorporó a partir de 2005 con Manel Fuentes como conductor principal.

El Gran Wyoming ha trabajado asimismo como actor, guionista y escritor con libros como 'No estamos locos', '¡De rodillas, Monzón!' y 'La furia y los colores: Drogas, política y rock & roll'. En los últimos años ha recibido además galardones como el Premio Ondas al mejor comunicador en 2025 y un premio Joan Ramón Mainat en 2026 por su trayectoria. EFE

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