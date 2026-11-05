El TAS explica el levantamiento del veto al hockey ruso y defiende su independencia

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Redacción Deportes, 5 nov (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) explicó que opera como una institución independiente de arbitraje deportivo y que, sus decisiones, como la de permitir el regreso de Rusia las competiciones internacionales de hockey sobre hielo, se basan en el fondo jurídico de la apelación y en los argumentos y pruebas presentados por las partes.

A través de un comunicado hecho público este jueves, el TAS reaccionó tras la controversia generada por el fallo del pasado viernes 30 de octubre, en el que daba luz verde a la participación de equipos rusos en competiciones de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF, por sus siglas en inglés).

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"El TAS desea reiterar que, como institución independiente de arbitraje deportivo, sus decisiones se basan en el fondo jurídico de la apelación y exclusivamente en los argumentos y pruebas presentados por las partes", reiteraron.

La decisión de este caso, que enfrenta a la Federación Rusa Internacional de Hockey sobre Hielo (RIHF) y a la IIHF, obtuvo el rechazo de hasta seis países -Finlandia, República Checa, Suecia, Noruega, Dinamarca y Letonia- tras el fallo del pasado viernes, y provocó que, el presidente ruso, Vladímir Putin, acusase a los países occidentales de adoptar medidas "politizadas" contra el deporte ruso.

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"El panel del TAS examinó si las decisiones de la IIHF de no reintegrar a los equipos rusos en julio de 2026 se ajustaron a los estatutos y reglamentos aplicables de la IIHF. El panel del TAS determinó que la IIHF no presentó pruebas suficientes para justificar la no participación de los equipos rusos", continuó el comunicado.

"El panel del TAS señaló que las consecuencias organizativas de este fallo, así como la posible introducción de un régimen de neutralidad, que ahora son objeto de debate público, no fueron fundamentadas con pruebas suficientes ni solicitadas por la IIHF durante el proceso. El TAS no puede imponer medidas que no hayan sido solicitadas por las Partes", agregó.

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Por último, el tribunal garantizó la publicación, lo antes posible, tanto del laudo completo como de los argumentos presentados y las razones jurídicas de este litigio. EFE