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Asfura pide que los acuerdos iberoamericanos sean acciones reales para la ciudadanía

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ha reclamado este jueves a la comunidad iberoamericana que sus acuerdos se transformen en acciones reales que ayuden a mejorar la vida de los ciudadanos.

"No queremos que nuestros compromisos queden únicamente en una declaración, queremos acción, queremos resultados, queremos que la gente mire que hay un cambio, que nos preocupamos por ellas, por ellos", ha dicho durante la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que se celebra en Madrid.

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En este sentido, Asfura ha subrayado que Iberoamérica "tiene talento, recursos, capacidad productiva y, sobre todo, millones de personas que trabajan, quieren salir adelante teniendo oportunidades. Nuestra responsabilidad como gobernantes es abrir camino, facilitar las condiciones a la inversión, producir y generar empleo que tanto necesitamos, fortalecer la educación, la formación técnica y las oportunidades, especialmente para nuestros jóvenes".

Para lograr este objetivo, ha pedido aprovechar la tecnología, mejorar los servicios, trabajar para que el desarrollo llegue también "hasta las comunidades más lejanas" en educación, en salud, en infraestructuras.

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"Porque la cooperación entre nuestras naciones debe de significar algo concreto, mejorar condiciones, especialmente preocuparnos por la gente más desposeída", ha incidido.

Sobre el caso concreto de Honduras, ha apuntado a que el Gobierno tiene claro este compromiso: "Hoy estamos trabajando en fortalecer infraestructuras, garantizar energía accesible estable, brindar esa seguridad política, que por ahí empieza la seguridad de un país, la seguridad política estable para poder tener seguridad jurídica", también para la inversión y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Asfura también se ha mostrado convencido de la importancia del sector privado para trabajar junto al Gobierno.

"Sin el sector privado, no hay manera de sacar adelante un país. Un gobierno es incapaz de poderle dar trabajo a toda una nación. Solo el sector privado es el único que puede potenciar las oportunidades de empleo, de cambio y de prosperidad, y con el apoyo y la ayuda de organismos internacionales".

El presidente hondureño ha llamado, asimismo, la atención sobre el grave problema del cambio climático y sus consecuencias económicas y sociales para Honduras y toda Centroamérica y que se necesita cooperación internacional para hacerles frente "con acceso justo y oportuno al financiamiento".

Ha recordado que Honduras asume la Secretaría pro tempore iberoamericana para celebrar la próxima cumbre en 2028, como una oportunidad de seguir acercándose a las naciones de esta comunidad y "fortalecer y construir juntos una Iberoamérica con dignidad".

"Queremos impulsar esa integración económica, la inversión y la seguridad, y oportunidades. También queremos que Centroamérica tenga una voz activa, que sus desafíos sean escuchados y que las oportunidades formen parte de nuestra agenda compartida".

"Lo importante no es solamente lo que decimos aquí, sino lo que somos capaces de hacer por nuestra gente", ha concluido. EFE

(Foto) (Vídeo)

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